Министр обороны США: Мы видим успехи ВСУ, надо поддержать этот кураж

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Новости Украины

Западу необходимо сделать «больше, чем может», чтобы обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии, а также посодействовать увеличению производства оборудования, в том числе на территории Украины.

Об этом на пресс-конференции перед проведением «Рамштайн 7» заявил министр обороны США Ллойд Остин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«ВСУ с нашей помощью защищают свои территории. Мы видим, каких успехов они достигают на поле боя. Поэтому мы должны поддержать такой кураж. Также базируясь на наших инициативах, встречах, контактах оборонной группы, мы понимаем, что это источник для увеличения производства необходимого оборудования, в том числе на территории Украины. Мы должны сделать больше, чем можем, чтобы удовлетворить те потребности, которые сейчас происходят на Украине», – вещал он.

«В отдельности – обеспечение бесперебойной подачи электроэнергии и отопления. Мы удивляемся и смотрим, какой отпор даёт Украина. Поэтому мы собираемся в очередной раз для того, чтобы помочь Украине бороться за её свободу», – заявил Остин.