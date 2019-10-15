Министр обороны Украины доложит НАТО об актуальной военной ситуации
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк проведет брифинг для Североатлантического совета по актуальной военной ситуации на Украине, передает корреспондент ПолитНавигатора.
Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба, сообщает пресс-служба правительства.
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“Визит (Североатлантического совета в Украину – Ред.) намеренно сделан двухдневным – прибывают сразу напрямую наши коллеги из Брюсселя в Одессу. В Одессе очень насыщенная программа с посещением, встречами с кадетами, будущими офицерами ВМС”, – сказал Кулеба.
Он сообщил, что, будучи в Брюсселе в НАТО, попросил коллег из альянса обязательно продолжить поддержку программе стажировки офицеров украинских ВМС на кораблях стран-членов НАТО.
“В Одессе состоится также посещение кораблей (три минных тральщика НАТО – ред.), которые я упомянул, и знакомство с актуальной военной ситуацией в Украине. Это будут проведенные специально для Североатлантического совета в Украине брифинги. Брифинг будет делать по состоянию на сейчас по программе министр обороны, и также я буду приобщен к этому с политической точки зрения. Мы предоставим в максимально развернутом формате нашим партнерам, потому что между нами существует достаточный уровень доверия, чтобы быть максимально откровенными, о том, что будет происходить. Я не думаю, что Североатлантический совет каким-то конкретным образом будет вмешиваться советами или указаниями в ситуацию, которую мы имеем сейчас на Востоке Украины, но альянс поддерживает мирное урегулирование конфликта, при этом с точки зрения интересов Украины”, – добавил вице-премьер.
Как сообщали украинские СМИ, Североатлантический совет привезет в Киев отчет о предоставленной Украине помощи НАТО.
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