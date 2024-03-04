Началось массовое увольнение украинских генералов

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Министр обороны Украины Рустем Умеров затеял грандиозную кадровую чистку среди в командовании ВСУ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил в своем тг-канале экс-депутат рады и бывший участник карательной операции против ЛДНР Игорь Мосийчук.

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«Министр обороны Рустем Умеров по указанию Банковой проводит кадровые чистки среди офицеров Генштаба… Увольняют по одному критерию – хорошие отношения и сотрудничество с бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. На профессиональные качества пох…», – пишет Мосийчук.

Он выложил скрины копий соответствующих документов.

«Среди уволенных генерал-лейтенант Михаил Забродский, работавший народным депутатом текущего созыва и сложивший полномочия пошел служить Отечеству, а теперь выброшен на улицу», – отмечает экс-депутат.

«Один документ не весь, потому что содержит сведения, которые могут содержать гостайну! По назначению… и потому не публикую», – добавил Мосийчук.