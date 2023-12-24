Министр обороны Украины: «Мы ещё не начинали»

Вадим Москаленко.  
24.12.2023 14:54
  (Мск) , Киев
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ВСУ-убийцы, Дзен, Украина


Украина готова продолжать сражаться, даже если останется без западной поддержки, хотя и будет очень тяжело.

Об этом в интервью немецкому телеканалу «Welt» заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина готова продолжать сражаться, даже если останется без западной поддержки, хотя и будет очень...

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Немецкий журналист отметил, что ВСУ уже катастрофически не хватает артиллерийских боеприпасов и беспилотников. Он выразил опасение, что, если Украина лишится поддержки Запада, то проиграет войну, и спросил, что Киев в таком случае собирается делать.

«Мы продолжим, это наша земля. Мы ещё не начинали, но мы хотим довести это до конца. Конечно, без РЭБ, без БПЛА, без артиллерии и боеприпасов нам было бы трудно, но мы не собираемся сдаваться, мы будем продолжать в том же духе. Мы хотим вернуться на нашу землю, так что это наш выбор. Не мы начали эту войну. Это тяжело, но мы не сдадимся», – пафосно объявил Умеров.

Журналист удивился, как можно говорить, что выигрываешь, если ситуация на фронте ровно противоположная. В ответ украинский министр начал пугать глобальной российской угрозой и лепетать о том, что верит в «партнёров».

«Всё дело в том, что ты должен придерживаться плана. Ты должен делать то, что у нас получается лучше всего. Все наши союзники поддерживают нас, и мы выражаем огромную признательность народам этих стран, их руководству.

Это очень важно для архитектуры глобальной безопасности в будущем. Если одна нация, нарушая все международные законы, например, просто вторгается и незаконно оккупирует, с этим нельзя мириться. Мы должны привлечь всех к ответственности, это не должно быть примером для других», – выдал порцию заезженных штампов Умеров.

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