Министр обороны Украины неожиданно признался в «опыте ведения агрессии с Россией»

19.10.2021 17:19 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Украина бесконечно благодарна за помощь Вашингтону, однако ВСУ не только обучается у НАТО, но и делятся своим опытом.

Об этом на брифинге в Киеве заявил Министр обороны Украины Андрей Таран, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы обговорили вопросы об организации взаимодействий наших стран касательно повышения безопасности в регионе Чёрного моря, в частности, методам противодействия агрессивной политики РФ, которая создает опасность судоходству, экономической деятельности и провоцирует новые конфликты. Мы имеем совместный интерес и намерены продолжать целевые консультации по этому вопросу, а также объединять усилия с нашими партнёрами в черноморском регионе и НАТО в целом для обеспечения стабильности и безопасности», – сказал Таран.

«Мы считаем, что помощь от США увеличивает наши возможности. Несколько примеров: наша система связи на передовой в зоне ООС базируется на американских средствах радиосвязи, американских средствах криптозащиты. Насколько она эффективна? Она позволяет нам выполнять задания и держать в тайне наши переговоры от российских средств перехвата.

Помощь от США на море – то, что мы сейчас получаем корабли класса Island, будем получать скоростные корабли класса Mark VI, позволит нам значительно повысить наши возможности на море», – заявил министр.

«То, что получаем от них средства контрбатарейной борьбы, вы все имели возможность увидеть радиолокационную станцию для контрбатарейной борьбы, которую мы недавно, 14-ого числа, продемонстрировали всем на Михайловской площади. Это действительно повышает наши возможности. Поэтому, насколько эффективно? Очень эффективно, мы очень благодарны за такую помощь», – расстилался украинский министр.

При этом, по его словам, у Украины с НАТО и США идёт взаимообмен опытом.

«Что касается американских советников, ещё в начале своей деятельности на посту Министра обороны я говорил, что наше главное задание достичь взаимодействия с странами НАТО, именно на этом пути мы продвинулись очень далеко, в том числе благодаря тесному взаимодействию, сотрудничеству с натовскими советниками, в том числе и американскими советниками.

Но чтобы было всем понятно – мы не только перенимаем чей-то опыт, не то, что нас учат, потому что мы такие никчемные, мы также обучаем, мы делимся своим опытом ведения вооруженной агрессии с Россией, потому что такого опыта, который есть у ВСУ, ни у кого в мире нет.

Потому это идёт взаимообмен опытом, взаимообмен подходами, мыслями. Но мы перенимаем самое главное: практику оценки ситуации, практику подготовки решений, практику руководства войсками, которая бы позволила нам вместе с вооруженными силами стран НАТО выполнять задания на поле боя», – сказал Таран.