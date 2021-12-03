Министр обороны Украины перенес «вторжение России» на конец января

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Новости Украины

Россия полностью готова к военному вторжению на Украину, которое якобы должны состояться в конце января 2022 года.

Об этом в ходе выступления перед Верховной радой заявил министр обороны Украины Алексей Резников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия на протяжении года использует тактику своеобразных волн. Произошла концентрация войск близ наших границ, потом личный состав отводился в ППД, а техника оставалась. Это позволило значительно сократить время разворачивания», – сказал Резников.

Он утверждает, что в апреле и сентябре сего года Россия стянула к украинским границам более 50 батальонно-тактических групп, сейчас там находится 41, а суммарная численность войск составляет 94,3 тысячи человек.

«В России уже стартовал зимний учебный период. Противник уже начал учения близ Украины, активизировал разведку, проверяет связь и совершает мероприятия по маскировке. На протяжении прошлой недели произошло усиление танками и бронетехникой группировок в Брянской и Смоленской областях. В случае вхождения двух десантных кораблей Балтийского флота со Средиземного в Чёрное море, их общее количество в регионе увеличится до девяти. Вместе с катерами это позволит противнику единовременно перекидывать до трёх тысяч военнослужащих и до 250 единиц боевой бронированной техники. Это свидетельствует о сохранении напряжённости в Азово-черноморском регионе», – добавил министр.

Однако он заверил, что страны НАТО внимательно следят за действиями России и в случае опасности якобы сразу же помогут Украине, да и ВСУ «готовы» к войне.

«Наши военные укрепляют наиболее опасные направления. Наша разведка анализирует все сценарии, включая самые плохие. Она не исключает, что вероятность масштабной эскалации со стороны России существует. Наиболее вероятным временем для этого будет конец января», – говорит Резников.

Министр подчеркнул, что Украина сделает всё возможное, чтобы избежать нападения России, и в таком случае, если «прогноз» не сбудется, Киев всё равно окажется «молодцом».

«Эскалация является вероятным сценарием, но не обязательным, и наша задача – предотвратить это. Чем лучше мы сработаемся с нашими партнёрами, тем меньше будет угроза эскалации. Способ – сделать цену возможной эскалации неприемлемой для агрессора», – заявил глава оборонного ведомства.

«Украина заинтересована в политико-дипломатическом сценарии урегулирования, никаких силовых провокаций с нашей стороны в принципе быть не может. Но в то же время путь умиротворения агрессора не рассматривается – в случае необходимости Украина даст ответ», – резюмировал Резников.