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Новости Украины

Если Германия продолжит занимать невнятную позицию относительно поставок оружия Украине, у немцев есть все шансы в один прекрасный момент вновь оказаться в ГДР.

Об этом на заседании Верховной рады заявил министр обороны Украины Алексей Резников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы очень ценим помощь Германии в лечении наших воинов, но мы не воспринимаем официальную позицию относительно поставок вооружения и другие решения, которые подрывают безопасность Европы и де-факто поощряют агрессора. Обращаем внимание партнёров, что наши прогнозы относительно действий Кремля сбываются. Если Германия не изменит позиции в плане отпора российской агрессии, федеральному правительству придётся разбираться не с проблемами ОРДЛО или оккупированного Крыма, а с проблемой ГДР, и это не преувеличение, потому что материальная основа относительно ГДР уже существует. Это не только «Северный поток-2», ранее это был газопровод «Опал». Это и представители немецкого истеблишмента на российских зарплатах, это и отдельные вице-адмиралы, которые торпедируют собственную страну удивительными высказываниями (подразумевается экс-командующий ВМС, заявивший, что Украине не вернуть Крым, – ред.). О другой российской активности немцы сами лучше знают. Мы предупреждали западных партнёров, что целью Кремля является не столько Украина, сколько подрыв НАТО и ЕС. Мы предупреждали, что будет атака на страны Балтии, и она произошла. Что после этого будет эскалация, если не будет ответа, и эскалация против Польши состоялась. И такое невозможно было представить год назад», – сказал украинский министр.

Он не расшифровал, что за «атаки» и «эскалации» пережили прибалтийские лимитрофы и Польша, однако вновь начал стращать немцев.

«Восстановление ГДР – это логическое продолжение российских требований, которые уже заявлены. Россия уже официально выдвинула требования относительно демонтажа НАТО в 14 странах, это тоже казалось абсолютно невозможным. Очень хорошо, что члены Альянса дали чёткий ответ. Но мы должны быть практично честными, чтобы потом не давать ответ, когда кто-то начнёт восстанавливать Берлинскую стену», – подчеркнул Резников.