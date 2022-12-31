Министр обороны Украины решил напугать русских мобилизацией

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Россия якобы намерена со следующего года ввести военное положение и запретить выезд из страны военнообязанных.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

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«Хочу обратиться к российским военнообязанным. В первую очередь это касается жителей крупных городов. Я точно знаю, что у вас осталась примерно одна неделя, чтобы сделать хоть какой-то выбор. В начале января российские власти закроют границы для мужчин, затем объявят военное положение», – заявил министр.

Он утверждает, что затем в России начнут очередную мобилизацию, а границы для военнообязанных закроет и Белоруссия.

«Я не призываю вас верить мне на слово, я хочу, чтобы вы задали себе всего один вопрос и честно на него ответили: когда вы отправитесь на войну, где можете погибнуть или стать калекой на всю жизнь, за что конкретно вы будете воевать? Лично вы», – сказал Резников.

Бывший руководитель пресс-службы оборонного ведомства ДНР Даниил Бессонов считает, что Резников предложил русским капитулировать.

«Смешной Министр обороны Украины Резников записал видеообращение, в котором умолял россиян не идти на войну. Просто он мечтает, чтобы россияне капитулировали, сами сдали ядерное оружие, согласились развалить Россию на 100 мелких княжеств, а потом все дружно застрелились на хрен. Но это все должно проходить под нежные обещания западных лидеров. Хрен вам, долбанные мутанты! Вам скоро ппц», – написал Безсонов.

Достаточно неоднозначно отнесся к заявлению Резникова депутат Рады от президентской партии Макс Бужанский.

«Послушал выступление министра обороны. Главное, чтобы не вышло так, что пока мы сносили памятники, нужно было всей страной рыть траншеи», – предупреждает Бужанский..

В свою очередь волонтер СВО Алексей Живов отмечает, что на данный момент количество мобилизованных в России не просто достаточное, но даже избыточное.

«Некоторые подразделения мобилизованных уводят с фронта в резерв, или на доподготовку. Около половины так и не были задействованы в СВО. Слухи о новой мобилизации ходят давно. Официальные лица их опровергают. По факту армии сейчас новая мобилизация не нужна. Для текущих задач людей с избытком. Не всем новых танков и тактики хватает. Если по какой-то причине будет принято решение о дополнительной мобилизации, то уже точно не под конфликт с Украиной», – резюмировал Живов.