Все заявления о возвращении Крыма, сделанные новоиспеченным министром обороны Рустемом Умеровым, диктуются из Вашингтона, а сам он способен только визитки раздавать на зарубежных форумах. Призывы встать под украинское оружие звучат со стороны малоизвестных деятелей, которые должны демонстрировать стремление крымских татар к вооруженному захвату полуострова.

В эфире «Крым 24» депутат городского совета Бахчисарая Шевкет Бекиров напомнил, что украинский министр обороны крымско-татарского происхождения воспитывался спецслужбами США, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конечно, все его решения будут согласованы с Вашингтоном, и Украина в целом сегодня не в том положении, чтобы говорить об освобождении Крыма – она должна освободиться от полного западного управления. Мы видим ситуацию на фронте: инициатива на нашей стороне, Вооружённые силы России активно держат рубежи. А с их стороны провал за провалом и огромные жертвы. Но они умеют организовывать информационные акции, PR это и всё. Поэтому фиксируем пристальное внимание к Крыму, но, как всегда, ничем это не закончится, так как «умеровы» приходят и уходят, а Крым российский навсегда. Мы просто должны понимать – всё, что они говорят, попытки выдать желаемое за действительное. Актёры меняются – сценарий остаётся тем же самым», – отметил Бекиров.

Тем временем на Украине беглые политики и военные стали активно призывать крымских татар вступать в запрещенные в России незаконные вооруженные формирования. Один из них – осужденный в Крыму экстремист Вельдар Шукурджиев, который обратился к «бойцам шашлычных, культурных, грантовых, правозащитных, экономических, духовных и других фронтов» с призывом идти освобождать Украину, потому что крымские татары «остались без Родины».

«Автора этих слов знает какое-то там мизерное количество крымско-татарского народа. И я не знаю, к кому он обращается? Обращались к разным слоям населения, теперь уже дошли до рестораторов и шашлычников. Я не знаю, куда это дальше будет развиваться. И вообще, разговор о том, что у нас там кто-то забрал Родину – никто её не забрал, мы на Родине живём», – подчеркнул заместитель главы администрации Бахчисарая Арсен Аблаев.

«Политической Родиной можно много что считать. Но не для этого наши старики боролись за то, чтобы вернуться на нашу историческую родину, к которой у нас любовь в крови у каждого. Поэтому я всегда об этом говорю, когда с людьми встречаюсь – Крым наша Родина, мы живём здесь, и мы в ответе за то, что будет здесь, больше никто другой», – продолжил замглавы администрации.

Считать Родиной Украину для крымского татарина более, чем странно. Полуостров со второй половины XVIII века входит в состав России, пока по воле генсека ЦК КПСС оказался в составе УССР. И для сосланных в места депортации крымских татар никогда не было мечтой вернуться на Украину.

«Да, мы жили в этом государстве, вынуждены были знать язык, поскольку на законодательном уровне перевели всё делопроизводство на украинский. Республика Крым была последней, где заставили переходить на украинский язык государственные службы. Читал, что на Украине на законодательном уровне определились и запретили писать слово «Россия» и «Москва» с большой буквы. И после такого я не знаю, о чем говорить. Это равноценно тому, что человек который обращается к шашлычникам», – заключил Аблаев.