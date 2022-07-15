Министр обороны: «Змеиный деоккупировали современные украинские технологии»

15.07.2022  17:13 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Предоставленные Украине американские РСЗО не будут бить по России, но ситуацию на фронте изменят существенно.

Об этом в интервью ВВС заявил министр обороны Украины Алексей Резников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Предоставленные Украине американские РСЗО не будут бить по России, но ситуацию на фронте изменят...

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«Как приехали всем известные HIMARS, то когда мы очень точно, чётко попадаем по их складам, где они прячут, хранят, и в командные центры, это начинает изменять картину боя очень существенно. У меня надежда, что дополнительные HIMARS, дополнительные M270 MLRS, которые уже 3 заехали, и будут ещё от наших партнёров.

Я уже не говорю о Чёрном море. Вы знаете, деоккупация острова Змеиный. Могу уже раскрыть секрет Полишинеля – там были применены современные технологии плюс украинские современные технологии», – сказал Резников.

У него спросили, правда ли, что когда Украине передавали HIMARS, то ставили условие, чтобы не бить ими по России.

«Это правда, я этого не скрываю. Мы взяли на себя обязательства, что высокоточное вооружение мы не будем применять по российским объектам на территории РФ. Я персонально писал даже письмом на руководителя Пентагона, что мы будем использовать американское оружие только на территории Украины для сдерживания врага и деоккупации временно оккупированных земель», – заверил министр.

Стоит заметить, что по всей логике боевых действий Змеиный находится в так называемой серой зоне: российский гарнизон оттуда вышел, но украинский так и не появился – имела место лишь разовая пиар-акция по водружению желто-синего флага.

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