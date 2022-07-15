Министр обороны: «Змеиный деоккупировали современные украинские технологии»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Предоставленные Украине американские РСЗО не будут бить по России, но ситуацию на фронте изменят существенно.

Об этом в интервью ВВС заявил министр обороны Украины Алексей Резников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Как приехали всем известные HIMARS, то когда мы очень точно, чётко попадаем по их складам, где они прячут, хранят, и в командные центры, это начинает изменять картину боя очень существенно. У меня надежда, что дополнительные HIMARS, дополнительные M270 MLRS, которые уже 3 заехали, и будут ещё от наших партнёров. Я уже не говорю о Чёрном море. Вы знаете, деоккупация острова Змеиный. Могу уже раскрыть секрет Полишинеля – там были применены современные технологии плюс украинские современные технологии», – сказал Резников.

У него спросили, правда ли, что когда Украине передавали HIMARS, то ставили условие, чтобы не бить ими по России.

«Это правда, я этого не скрываю. Мы взяли на себя обязательства, что высокоточное вооружение мы не будем применять по российским объектам на территории РФ. Я персонально писал даже письмом на руководителя Пентагона, что мы будем использовать американское оружие только на территории Украины для сдерживания врага и деоккупации временно оккупированных земель», – заверил министр.

Стоит заметить, что по всей логике боевых действий Змеиный находится в так называемой серой зоне: российский гарнизон оттуда вышел, но украинский так и не появился – имела место лишь разовая пиар-акция по водружению желто-синего флага.