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12.11.2018, Киев, Ольга Козаченко
 
Образование, Политика, Украина
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Министр образования Украины пришла в ярость от вопроса о русских учебниках

Украинское министерство образование будет жестко реагировать на появление в школах учебников, изданных в Российской Федерации.

Об этом в интервью киевскому журналу “Новое время” заявила глава министерства Лилия Гриневич.

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“Недавно появилась информация, что из‑за дефицита учебников или по какой‑то странной традиции учителя в украинских школах порой используют российские учебники. Например, при изучении английского”, – обратило внимание издание.

“Я категорически против! Как может российский учебник появиться в украинской школе? – возмутилась Гриневич. – Это запрещено, и мы не давали никаких грифов на российские учебники. Я буду очень благодарна за информацию о подобных случаях, мы на них будем жестко реагировать”.

Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, Гриневич призвала доносить на случаи агитации против власти в школах.

Также она поделилась, как из русскоязычных детей будут делать свидомитов.

Кроме того, Гриневич рассказала, как нужно зачищать школы от учителей-сепаратистов.

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