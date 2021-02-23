«Министр оккупации Резников ублажает фантазии агрессора» – Муждабаев

23.02.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Предложенный министром «по вопросам временно оккупированных территорий» Украины Алексеем Резниковым план «переходного правительства» для реинтеграции Крыма и Донбасса – это полная «зрада» и уход в «абсолютно пророссийский дискурс».

Об этом в своём видеоблоге заявил объявленный в розыск в РФ меджлисовский пропагандист Айдер Муждабаев , передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Один из спикеров этой власти, Резников, которого я считал человеком вдумчивым и аккуратным, который не бросается на амбразуру. Вдруг этот «вдумчивый» человек начал вносить какие-то откровенно пророссийские тезисы в законодательство, в это «переходное правосудие», по-простому – закон о коллаборационизме.

Вдруг оттуда его стараниями исчезает слово «коллаборант» – а как тогда судить предателей, по каким статьям? И юристы, которые, кстати, по указу Зеленского этот документ готовили, в ужасе, какие правки там министерство оккупации вносит.

Он же высказывает совершенно дикую идею, которая не согласуется ни с одним международным кодексом об оккупации – о том, что оккупанты, которые приехали в Крым, если они не совершили суперпреступлений, то они могут там остаться, легализоваться в Украине как мирные, типа, жители», – возмущался Муждабаев.

По его словам, это легализация тотальной колонизации Крыма русскими.

«Получается такая история, что он предлагает оккупантам остаться в Крыму, при этом они выдавливают оттуда крымских татар, мой народ. Было 15 процентов, сейчас останется три. Они говорят, туда уже от полумиллиона до миллиона своих колонизаторов перевезли. Типа, им даётся разрешение остаться в моём Крыму без моего разрешения! У нас никто не спрашивал, никакой Резников, никакой другой чиновник.

Это снос мозга, этого никто никогда не поймёт, это абсолютно пророссийский дискурс! Это ублажение агрессора, ублажение каких-то его фантазий. Прибирание из законопроекта слова «коллаборант» – можно предположить, что это подготовка какого-то варианта амнистии для боевиков», – бесился экстремист.