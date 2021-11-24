Министр при Порошенко призывает к терактам «возле Кремля»
Российская армия планирует идти до Варшавы и Берлина или, как минимум, захватить Левобережную Украину.
Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Пока мы не перенесём войну на территорию России, мы не сможем её закончить и выиграть. За каждого убитого украинского солдата должны греметь теракты возле Кремля, организованные украинскими добровольцами.
Главари бандюков на территории ДНР и ЛНР должны быть ликвидированы вместе с российской агентурой. Это работа спецслужб, это сложно, но если хотеть, то не невозможно.
Вопрос, кто такой Зеленский? Президент Украины, просто некомпетентный жадный аферист или он агент Кремля? И тогда очевидно, что ему не нужны стратегии и идеологи, ему нужно довести страну до такого состояния, чтобы российская оккупация была завершена», – заявил Омелян.
«С одной стороны, стотысячная группировка российских сил у украинской границы – это не такая угроза, если у нас 250-тысячная армия и 40-миллионная страна, а с другой стороны – это реальная угроза. Мы понимаем, что задание минимум для России – дойти до Днепра и захватить всю Левобережную Украину. Максимум – идти до Варшавы, Берлина.
Способны ли мы обороняться? Да. Но когда я читаю сегодня цифры Минобороны, что у нас лишь на 30 процентов совершена закупка материального обеспечения войск, меня охватывает ужас.
Когда я смотрю, что второй год подряд сорван гособоронзаказ, это стыд, диверсия и саботаж. Это специальное обескровливание украинской армии, что в случае благоприятных для России обстоятельств у нас не было чем и как обороняться», – говорил экс-министр.
Спасибо!
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