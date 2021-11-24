Министр при Порошенко призывает к терактам «возле Кремля»

Российская армия планирует идти до Варшавы и Берлина или, как минимум, захватить Левобережную Украину.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пока мы не перенесём войну на территорию России, мы не сможем её закончить и выиграть. За каждого убитого украинского солдата должны греметь теракты возле Кремля, организованные украинскими добровольцами.

Главари бандюков на территории ДНР и ЛНР должны быть ликвидированы вместе с российской агентурой. Это работа спецслужб, это сложно, но если хотеть, то не невозможно.

Вопрос, кто такой Зеленский? Президент Украины, просто некомпетентный жадный аферист или он агент Кремля? И тогда очевидно, что ему не нужны стратегии и идеологи, ему нужно довести страну до такого состояния, чтобы российская оккупация была завершена», – заявил Омелян.