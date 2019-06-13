Министр рассказал, за что сербы вечно благодарны Путину

13.06.2019, Москва, Елена Острякова

Сербия благодарна России за поддержку на международном уровне.

Об этом в интервью youtube-каналу журнала «Международная жизнь» заявил министр обороны Сербии Александр Вулин.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Россия нас защищает на всех форумах, мы просто не можем требовать от нее больше. В 2015 году Великобритания в ООН хотела, чтобы была принята резолюция, которая обвинила бы сербов в геноциде в ходе двух мировых войн. Если бы тогда Путин по просьбе президента Вучича не наложил бы вето, сегодня мои дети учили бы, что сербский народ проводил геноцид. Даже если бы Путин сделал только это, мы были бы ему вечно благодарны», – сказал Вулин.

Он также подчеркнул большое значение для Сербии экономического сотрудничества с Россией.

«Оно все больше укрепляется. Чем активней будет это сотрудничество, тем сильнее мы будем», – сказал Вулин.