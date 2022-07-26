Министр: Россия должна остаться в Приднестровье, несмотря на позицию Молдовы

Руководство Молдовы избрало «вектор односторонних решений, которые могут привести к фатальным последствиям».

Об этом на заседании Общественной палаты РФ заявил министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В текущих условиях нельзя исключать вероятности того, что, усиливая свою амию и активно вооружаясь, реализуя проевропейскую и прорумынскую политическую повестку, рано или поздно молдавское руководство пойдет дальше просто деклараций и может отозвать своих участников в Объединенной контрольной комиссии и военном командовании.

И вообще заявить, что соглашение 1992 года утратило для них политическую силу. Я говорю об этом как о гипотетическом сценарии и не хотел бы такого развития событий. Но в таком случае ситуация де юре возвращается на момент конфликта», – сказал Игнатьев.