Министр: Россия должна остаться в Приднестровье, несмотря на позицию Молдовы
Руководство Молдовы избрало «вектор односторонних решений, которые могут привести к фатальным последствиям».
Об этом на заседании Общественной палаты РФ заявил министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В текущих условиях нельзя исключать вероятности того, что, усиливая свою амию и активно вооружаясь, реализуя проевропейскую и прорумынскую политическую повестку, рано или поздно молдавское руководство пойдет дальше просто деклараций и может отозвать своих участников в Объединенной контрольной комиссии и военном командовании.
И вообще заявить, что соглашение 1992 года утратило для них политическую силу. Я говорю об этом как о гипотетическом сценарии и не хотел бы такого развития событий. Но в таком случае ситуация де юре возвращается на момент конфликта», – сказал Игнатьев.
Он считает, что Россия должна не допустить демонтажа миротворческой операции и эскалации напряженности в регионе.
«Нам необходимо продолжить защищать мир, региональную стабильность, безопасность и интересы людей на берегах Днестра. Для этого Россия имеет все политико-правовые и моральные основания.
Продолжать сохранять миротворческую операцию даже в условиях того, что Кишинев, повинуясь политической конъюнктуре и давлению со стороны Запада будет пытаться демонтировать миротворческий механизм. Если необходимо мы будем продолжать миротворческую операцию на двухстороннем уровне: РФ и Приднестровье», – сказал подчеркнул министр.
Спасибо!
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