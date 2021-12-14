Министр: Россия сохраняет зависимость от мигрантов из Средней Азии

Зависимость российского сельского хозяйства от иностранной рабочей силы сохраняется.

Об этом сегодня в Госдуме заявил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас есть пока зависимость от иностранной рабочей силы. Причём, я бы здесь отметил, что мы привлекаем всё-таки в первую очередь иностранную неквалифицированную рабочую силу. У нас есть достаточно тяжёлые работы в поле, которые осуществляются силами, в том числе, приезжих из Средней Азии. Но при этом мы работаем над тем, чтобы наши люди, наши граждане имели возможность работать на селе», — сказал Патрушев.

По его словам, министерство прилагает усилия для того, чтобы привлечь молодежь в село.

«У нас есть 54 наших аграрных вуза, они готовят специалистов, при этом эти специалисты достаточно востребованы — порядка 80% выпускников устраиваются в сельхозорганизации, и при этом то образование, которое они получают, позволяют им соответствовать тем высоким стандартам, которое сейчас предъявляют сотрудникам агропромышленного комплекса.

Мы и «Росмолодежью» ряд мероприятий проводим. В том числе «Кадры на селе», когда мы позволяем нашим молодым людям активно участвовать в жизни села и работе на аграрных предприятиях.

Занятость сельской молодежи мы реализовываем в рамках большой программы «Комплексное развитие территорий». Мы предоставляем ресурсы на сельскую ипотеку и на социальный найм жилья. Те меры, которые предпринимаются, позволяют нам небыстро, но замещать иностранных работников нашими», – заверил Патрушев.