01.07.2021, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Сельское хозяйство, Сербия
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Министр сельского хозяйства России прибыл в Сербию

Министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев прибыл сегодня с двухдневным официальным визитом в...

Министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев прибыл сегодня с двухдневным официальным визитом в Сербию.

Об этом сообщает «Танюг», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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На сегодня у Дмитрия Патрушева запланирована встреча с премьер-министром Сербии Анной Брнабич, а завтра он намерен провести встречу с президентом Сербии Александром Вучичем и своим сербским коллегой, министром сельского хозяйства Браниславом Недимовичем.

«Патрушев – большой друг Сербии. Я ожидаю, что его визит станет дополнительным стимулом для улучшения двустороннего сотрудничества между Сербией и Россией в области сельского хозяйства, – прокомментировал визит российского министра председатель Межправительственного комитета по сотрудничеству с Россией, министр по инновациям Сербии Ненад Попович. – Благодаря президентам Александру Вучичу и Владимиру Путину наше двустороннее сотрудничество динамично развивается.

Сербия – единственная страна в мире, которая может экспортировать все, что производит, в Россию без таможенных пошлин. Это большое облегчение и шанс для наших фермеров увеличить экспорт в Россию».

По словам Поповича, стороны намерены работать над значительным увеличением экспорта сельскохозяйственной продукции и продуктов питания из Сербии в Россию.

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