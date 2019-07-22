22.07.2019, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Политика, Россия, Экономика
Просмотров:

Министр сказал, когда Белоруссия прекратит паразитировать на России

Разговоры о том, что Белоруссия «паразитирует» на экономике России прекратятся после того, как союзные государства углубят интеграционные процессы.

Об этом в интервью радиостанции «Эхо Москвы» заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Если будет единое экономическое пространство, таких разговоров в принципе не будет. Если будут единые условия хозяйствования для российских и белорусских предприятий, это будет выгодно и России, и Белоруссии», – сказал Орешкин.

По его данным сейчас Россия инвестирует в экономику Белоруссии порядка 4 млрд долларов.

«50% белорусской торговли это торговля с Россией. При этом важно понимать, что существенная часть торговли Белоруссии с Европой — это тоже следствие торговли с Россией. Белорусские нефтеперерабатывающие заводы покупают нефть у нас, и продают нефтепродукты в Европу», – напомнил министр.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть