Министр сказал, когда Белоруссия прекратит паразитировать на России

22.07.2019, Москва, Елена Острякова

Разговоры о том, что Белоруссия «паразитирует» на экономике России прекратятся после того, как союзные государства углубят интеграционные процессы.

Об этом в интервью радиостанции «Эхо Москвы» заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если будет единое экономическое пространство, таких разговоров в принципе не будет. Если будут единые условия хозяйствования для российских и белорусских предприятий, это будет выгодно и России, и Белоруссии», – сказал Орешкин.

По его данным сейчас Россия инвестирует в экономику Белоруссии порядка 4 млрд долларов.

«50% белорусской торговли это торговля с Россией. При этом важно понимать, что существенная часть торговли Белоруссии с Европой — это тоже следствие торговли с Россией. Белорусские нефтеперерабатывающие заводы покупают нефть у нас, и продают нефтепродукты в Европу», – напомнил министр.