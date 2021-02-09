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09.02.2021, Москва, Елена Острякова
 
Дзен, ЕС, Китай, Россия, Энергетика
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Министр сообщил о риске падения спроса на российскую нефть


Россия столкнется с резким падением спроса на нефть в Европе. Об этом сегодня на заседании Госдумы РФ заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В 2020 году произошел кардинальный сдвиг в вопросах углеродного регулирования выбросов СО2. Большинство производителей автомобилей отказалось от разработки новых двигателей внутреннего сгорания. Европейцы поставили цель установить в 2021 году «Евро-7», который будет недостижим на двигателях внутреннего сгорания, и не факт, что будет достижим даже на гибридных двигателях. Конечно, это ставит под угрозу спрос на энергоносители.

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С другой стороны, вкупе с углеродным налогом это стратегический вызов для нашей экономики. Как на него реагировать? Надо вводить свое регулирование парниковых газов. Все это надо делать с учетом наших национальных интересов. Мы не должны жестко следовать лекалам Евросоюза, вводить какие-то обязательные платежи и так далее.

Но задумываться над тем, что выбросы имеют цену, и рано или поздно ее придется учитывать, надо. Мы делаем ставку на развитие угля. Это касается и полигонов на Дальнем Востоке, зоны Кузбасса. Но спрос на уголь будет под давлением с учетом того, что Китай объявил углеродную нейтральность», – сказал Решетников.

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