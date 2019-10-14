Министр: «Судьба Белоруссии зависит от хороших отношений с Западом»

14.10.2019, Москва, Елена Острякова

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей предлагает российским наблюдателям успокоиться и избавиться от излишней подозрительности и ревности в отношении официального Минска, который сейчас активно выстраивает отношения с Западом.

Об этом он заявил в интервью телеканалу ОНТ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Никто никуда не разворачивается. Мы хотим иметь добрые, нормальные сбалансированные отношения со всеми направлениями Света, со всеми векторами. Это в наших интересах, потому что наша экономика имеет открытый характер. Мы зависим от ситуации на внешних рынках. Пусть успокоятся все те, кто испытывает определенную ревность или подозрительность по поводу того, что у нас наметилось некоторое улучшение отношений с Западом», – сказал Макей.

Он назвал отношения с Западом судьбоносными для Белоруссии.

«Это нормально. Запад является для нас вторым по значимости торгово-экономическим партнером. Абсолютно в интересах Республики Беларусь иметь нормальные отношения с Европейским союзом и западными странами. От этого можно сказать зависит судьба нашей страны», – сказал Макей.