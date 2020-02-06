Министр транспорта ДНР получил выговор от Пушилина

06.02.2020, Донецк, Сергей Вредников

В Донецкой Народной Республике введен режим чрезвычайной ситуации из-за сильного снегопада. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Глава ДНР Денис Пушилин провёл совещание, где подверг критике работу дорожных служб.

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«Ситуация по Республике неравномерна. Где-то с понятными оговорками работают, а где-то все просто стоит. Прошлогодние снегопады некоторых ничему не научили, хотя мы очень рано начали готовиться к зимнему сезону, еще в июле прошлого года, затем мы ежемесячно встречались, и не было ни одного раза, чтобы я не напоминал, что нужно извлечь все уроки из прошлой зимы.

Каждый раз мы уделяли внимание именно работе ГП «Автодор». Считаю, выводов сделано не было. Опять самым слабым звеном оказалось подведомственное предприятие Министерства транспорта. Опять самые большие проблемы на трассах между населенными пунктами Республики. Крайне недопустимым является простой техники по надуманным, я считаю, причинам», – сказал глава государства.

Пушилин объявил дисциплинарное взыскание министру транспорта Дмитрию Подлипанову за ненадлежащую организацию работы ведомства.

«В связи с неудовлетворительными мерами по уборке снега на дорогах республиканского значения объявляю выговор министру транспорта Дмитрию Подлипанову и жду срочного исправления ситуации. Времени у вас мало», – добавил он.

Пятого февраля в Донецке начался сильный снегопад, который продлился более суток.