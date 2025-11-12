Министр ВС Британии: «Война на Украине – мать всех инноваций»

Связанный с внедрением дронов переворот в ведении боевых действий на Украине по своему масштабу может быть сопоставим с созданием ВВС.

Об этом в Лондоне заявил министр вооружённых сил Великобритании Алистер Карнс в ходе доклада «Война на Украине: поле битвы за будущее Европы», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Беспилотные системы изменили характер боевых действий. Это похоже на появление пулемёта в армии, подводной лодки в ВМФ и реактивного двигателя в ВВС. Действительно, в наземных боях впервые с Первой мировой войны главной причиной потерь стала наступательная поддержка. Значительное количество потерь на Украине вызвано беспилотниками. Многие скажут, что это не ново, что мы будем сражаться совсем иначе. Правда в том, что люди то же самое говорили два года назад, и я бы согласился. Я вернулся на Украину несколько месяцев назад, и скорость инноваций поразительна. Украинцы их внедряют быстрее, чем кто-либо в мире. И я больше это не сравниваю с подводной лодкой или пулемётом. Я это сравниваю с созданием военно-воздушных сил после Первой мировой войны. И это был важный урок истории. Кто был прав? Французы, построившие Линию Мажино после Первой мировой или немцы, разработавшие блицкриг? Правда в том, что только немцы смогли интегрировать военно-воздушные силы после Первой мировой войны, создав блицкриг», – вещал Карнс.