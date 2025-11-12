Министр ВС Британии: «Война на Украине – мать всех инноваций»

Константин Серпилин.  
12.11.2025 21:59
  (Мск) , Лондон
Просмотров: 113
 
Tехнологии, Великобритания, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина


Связанный с внедрением дронов переворот в ведении боевых действий на Украине по своему масштабу может быть сопоставим с созданием ВВС.

Об этом в Лондоне заявил министр вооружённых сил Великобритании Алистер Карнс в ходе доклада «Война на Украине: поле битвы за будущее Европы», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Связанный с внедрением дронов переворот в ведении боевых действий на Украине по своему масштабу...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Беспилотные системы изменили характер боевых действий. Это похоже на появление пулемёта в армии, подводной лодки в ВМФ и реактивного двигателя в ВВС. Действительно, в наземных боях впервые с Первой мировой войны главной причиной потерь стала наступательная поддержка. Значительное количество потерь на Украине вызвано беспилотниками. Многие скажут, что это не ново, что мы будем сражаться совсем иначе.

Правда в том, что люди то же самое говорили два года назад, и я бы согласился. Я вернулся на Украину несколько месяцев назад, и скорость инноваций поразительна. Украинцы их внедряют быстрее, чем кто-либо в мире. И я больше это не сравниваю с подводной лодкой или пулемётом.

Я это сравниваю с созданием военно-воздушных сил после Первой мировой войны. И это был важный урок истории. Кто был прав? Французы, построившие Линию Мажино после Первой мировой или немцы, разработавшие блицкриг? Правда в том, что только немцы смогли интегрировать военно-воздушные силы после Первой мировой войны, создав блицкриг», – вещал Карнс.

«В Европе набирает обороты оборонная промышленность, и это сигнал для России, что Европа проснулась. И Украина помогла нам в этом. Когда мы говорим об уроках, которые мы извлекли из Украины, реальность такова, что война на Украине – это мать всех инноваций.

И они внедрили инновации на совершенно новом уровне, где беспилотные системы доминируют на поле боя.  Я вспоминаю, как немцы во время Второй мировой войны использовали интегрированные ВВС. И кто бы ни интегрировал автономные системы вооружений, тот будет готов к следующей войне», – добавил британец.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить