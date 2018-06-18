18.06.2018, Киев, Игорь Петров

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Министр Януковича жалеет, что Украина отказалась от ядерных ракет

Министр иностранных дел при президенте Януковиче Леонид Кожара не считает, что Украина поступила верно, согласившись в 90-е годы отказаться от ядерного оружия.

Об этом он заявил в эфире телеканала NewsOne.

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«Еще пять лет тому назад я был уверен, что быстрое разоружение Украины, которое случилось в 90-е годы, когда все арсеналы стратегического и тактического ядерного оружия были ликвидированы, было единственным путем. Честно говоря, сегодня на базе своего дипломатического опыта я думаю, что некоторые решения Украина принимала очень поспешно», – сказал Кожара.

По его мнению, Украина могла бы оставить себе ядерную артиллерию.

«На территории Украины было 176 стратегических баллистических ракет, базировавшихся в двух стратегических регионах: Николаевской и Хмельницкой областях. Все они были направлены на США. Но кроме того, было другое ядерное оружие. Это и бомбы, крупнокалиберные снаряды для гаубиц и пушек и многое другое. Если бы Украина провела приватизацию не по Российскому, а по восточноевропейскому образцу у нас были бы деньги на содержание ядерного оружия», – сказал Кожара.

Он полагает, что тогдашнее руководство Украины поверило мифологеме, созданной Западом, что независимость возможна при трех условиях: разоружение, внеблоковость и стратегические отношения со всеми соседями.