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18.06.2018, Киев, Игорь Петров
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Вооруженные силы, Киев, Мнение, Общество, Политика, Украина

Министр Януковича жалеет, что Украина отказалась от ядерных ракет


Министр иностранных дел при президенте Януковиче Леонид Кожара не считает, что Украина поступила верно, согласившись в 90-е годы отказаться от ядерного оружия.

Об этом он заявил в эфире телеканала NewsOne.

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«Еще пять лет тому назад я был уверен, что быстрое разоружение Украины, которое случилось в 90-е годы, когда все арсеналы стратегического и тактического ядерного оружия были ликвидированы, было единственным путем. Честно говоря, сегодня на базе своего дипломатического опыта я думаю, что некоторые решения Украина принимала очень поспешно», – сказал Кожара.

По его мнению, Украина могла бы оставить себе ядерную артиллерию.

«На территории Украины было 176 стратегических баллистических ракет, базировавшихся в двух стратегических регионах: Николаевской и Хмельницкой областях. Все они были направлены на США. Но кроме того, было другое ядерное оружие. Это и бомбы, крупнокалиберные снаряды для гаубиц и пушек и многое другое. Если бы Украина провела приватизацию не по Российскому, а по восточноевропейскому образцу у нас были бы деньги на содержание ядерного оружия», – сказал Кожара.

Он полагает, что тогдашнее руководство Украины поверило мифологеме, созданной Западом, что независимость возможна при трех условиях: разоружение, внеблоковость и стратегические отношения со всеми соседями.

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