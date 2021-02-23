Министр здравоохранения Черногории привилась «Спутник V»

23.02.2021, Подгорица, Алексей Топоров

В работающем с больными COVID-19 Клиническом центре Черногории вакциной «Спутник V» были привиты врачи, работающие в «красной зоне».

Первой инъекцию российской вакцины получила министр здравоохранения Черногории Елена Боровинич-Бойович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Получив инъекцию российской вакцины, Боровинич-Бойович заявила, что вакцинация будет проходить непрерывно.

«Количество потребляемых вакцин динамично, и вакцинация проводится в соответствии с хорошо разработанным планом, – сказала черногорский министр. – В соответствии с Национальным планом в Черногории, чтобы можно было говорить о коллективном иммунитете, должны быть вакцинированы 330 тысяч граждан. Иммунитет от российской вакцины должен сохраняться до двух лет, но индивидуально».

Елена Боровинич Бойович сообщила о том, что вторая партия российских вакцин – 5000 доз, прибудет в страну в ближайший четверг, а вакцины из КНР будут отправлены в Черногорию 27 февраля.