Подпишись на рассылку
23.02.2021, Подгорица, Алексей Топоров
 
Балканы, Дзен, Медицина, Общество, Политика, Россия, Черногория
Просмотров:

Министр здравоохранения Черногории привилась «Спутник V»


В работающем с больными COVID-19 Клиническом центре Черногории вакциной «Спутник V» были привиты врачи, работающие в «красной зоне».

Первой инъекцию российской вакцины получила министр здравоохранения Черногории Елена Боровинич-Бойович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Получив инъекцию российской вакцины, Боровинич-Бойович заявила, что вакцинация будет проходить непрерывно.

«Количество потребляемых вакцин динамично, и вакцинация проводится в соответствии с хорошо разработанным планом, – сказала  черногорский министр. – В соответствии с Национальным планом в Черногории, чтобы можно было говорить о коллективном иммунитете, должны быть вакцинированы 330 тысяч граждан. Иммунитет от российской вакцины должен сохраняться до двух лет, но индивидуально».

Елена Боровинич Бойович сообщила о том, что вторая партия российских вакцин – 5000 доз, прибудет в страну в ближайший четверг, а вакцины из КНР будут отправлены в Черногорию 27 февраля.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть