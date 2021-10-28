Министр здравоохранения ДНР: «В республике очень тяжелая эпидемиологическая ситуация»

28.10.2021 10:59 (Мск), Москва, Олег Кравцов

В ДНР ситуация с распространением коронавирусной инфекции остается тяжелой в сутки выявляется до 400 человек с воспалением легких.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил министр здравоохранения республики Александр Оприщенко.

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«Ситуация тяжелая. В сутки выявляем до 400 заболевших пневмонией. В прошлом году эта цифра доходила максимум до 150 и, как мы помним, казалась критической. В день умирает 90–100 человек. В настоящее время мы, предположительно, вышли на эпидемиологический пик, в последние дни наблюдается небольшое снижение кривой. Вероятно, это связано с тем, что школьники и студенты перешли на удаленку, и это прервало часть инфекционных цепочек. Что лишний раз доказывает эффективность, а также необходимость жестких ограничительных мер», – сказал Оприщенко «Известиям».

По его словам, пока оптимистические прогнозы пока давать рано, поскольку слишком опасен новый штамм вируса, вытеснивший «британский», который лютовал полгода назад.

«В семье вирусов побеждает самый агрессивный и жизнеспособный штамм, что и сделал «Дельта». Более того, есть предположение, что он вытесняет даже вирус гриппа — беспрецедентный случай: сезонную вспышку гриппа мы не наблюдаем второй год подряд», – обратил внимание министр.

Усугубляется ситуация тем, что республика находятся в условиях острого дефицита площадей для медицинских баз, лекарств, кислородных концентраторов, при этом бюджетных средств и гуманитарной помощи из России на все не хватает.

«Сегодня под ковид у нас выделено 4 тыс. коек, – объясняет министр здравоохранения ДНР. – Это почти четверть всего коечного фонда республики, практически предел, осталось еще коек 100, и всё. Кислородных концентраторов, увы, не хватает тоже: дополнительно требуется около 1 тыс. Медикаментов в больницах недостаточно, пациентам приходится почти всё покупать за свой счет.

А главврач клинической рудничной больницы Макеевки Анна Рудниченко рассказала, что больной с британским штаммом заражал в среднем трех человек, то с нынешним — восемь. Кроме того, инкубационный период нового штамма иной — достаточно 3–5 дней, чтобы слечь с температурой, тогда как прежде этот срок составлял 10–14 дней.

«Другая его особенность — стремительное провоцирование пневмонии. Если в 2020 году средний процент поражения легких у наших пациентов составлял 40–50%, то сейчас — 80%. «Дельта» также не жалеет молодых. В прошлом году в реанимации у нас не лежало ни одного больного младше 40. А сейчас пожалуйста: девушка 23 лет, мужчина 33…», – говорит главврач.

Одной из главных проблем министр называет кадровую – с началом войны из ДНР уехало более половины учащихся на врачей, а потому дефицит медсотрудников сегодня около 5 тысяч человек.

«Большие надежды в этом смысле у нас на грядущий год. В 2022-м ожидается самый большой за последние годы выпуск студентов-медиков — 650 человек. В три раза выше, чем прежде», – сказал Оприщнеко.