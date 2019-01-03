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03.01.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Колониальная демократия, Коррупция, Медицина, Политика, Украина
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Министра-американку Супрун завалили повестками в суд

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины гражданка США Ульяна Супрун получила пять повесток в Печерский суд Киева на рассмотрение дел об административном правонарушении, передает кррреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом на своей странице в Twitter написала сама и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

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“Только получила 5 повесток в Печерский суд на 03.01.2019 на рассмотрение дел по админправонарушений. 4 повестки от 04.12.2018 и 1 от 19.12.2018. По номерам на конвертах можно отследить что они были отправлены 29.12.2018. Кто-то очень не хочет, чтобы МЗ Украины появилось на суд”, – написала она.

На опубликованных Супрун скан-копиях повесток видно, что Печерский районный суд города Киева вызывает первого заместителя министра здравоохранения Украины на судебное разбирательство протокола об административном правонарушении составленного по ч. 3 ст. 188-19 КУоАП – невыполнение законных требований народного депутата Украины, Счетной палаты, члена Счетной палаты.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы по результатам аудитов Счетной палаты, проведенных в 2018 году, начали 17 уголовных производств.

Заместитель председателя Счетной палаты Андрей Майснер, в ходе аудита эффективности использования средств бюджета, выделенных Минздравом на лечение граждан за рубежом, было установлено, что не только не были обнаружены ошибки и управленческие проблемы, которые имели место ранее, “но и углубились”.

Ранее украинские СМИ сообщали, что двух сотрудников Министерства здравоохранения Украины вызывали на допросы 12 декабря по делу о поставках препарата “Анакинра” дипломатической почтой.

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