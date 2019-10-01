01.10.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Компромат, Политика, Спецслужбы, Украина, Финансы
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Министра финансов Украины допросили по делу Приватбанка

В Государственном бюро расследований завершился допрос министра финансов Украины Оксаны Маркаровой, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Ою этом сама министр сообщила на своей страничке в соцсети.

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Допрос длился около часа. Маркарова сообщила, что находилась там “в качестве свидетеля”.

“Я по сути не могу давать комментарии”, – отметила она, пояснив, что детали уголовного производства является тайной следствия.

По ее словам, дело касается ПриватБанка.

На данный момент, отметила министр, повторно ее на допрос не вызывали.

Напомним, Государственное бюро расследований проводит расследование национализации ПриватБанка. В рамках этого уголовного производства на допрос вызывался и пятый президент Украины Петр Порошенко.

ПриватБанк был национализирован в 2016 году. 18 апреля 2019 года Окружной админсуд Киева признал незаконной национализацию ПриватБанка.

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