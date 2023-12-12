Министра обороны Украины обвинили в работе на Кремль

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Безответственные заявления киевских чиновников о победе за 2-3 месяца и скором занятии Крыма с удовольствием подхватывает не только российская пропаганда, но и западные эксперты и политики.

Об этом на канале «NewsRoom» заявил экс-замминистра Украины «по делам оккупированных территорий» Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зачем давать обещания, которые выполнить не можете?» – с возмущением спросил ведущий канала, имея в виду заявления министра обороны Украины Рустема Умерова о планах зайти в Крым в 2024 году.

«Я смотрю, к сожалению, собственные ошибки этих людей ничему не учат. Речь о тех самых людях, которые рассказывали о завершении войны за 2-3 месяца, об элитном отдыхе в освобождённом Крыму, о неминуемом контрнаступлении, которое завтра-послезавтра мы начинаем. И сейчас те же самые люди. Один рассказывает, что в следующем году мы будем в ЕС, другой начинает рассказывать, что в следующем году мы освободим Крым. Мне очень досадно, что такими пустопорожними идиотскими заявлениями чиновники очень высокого ранга – они, к сожалению, представляют Украину как государство, украинцев как народ, и за такими дурноватыми заявлениями внимательно следят не только наши союзники, которые могут пожать плечами или покрутить пальцем у виска. Очень внимательно за этими заявлениями следят и наши враги. И поверьте, не только на лице Соловьёва или Скабеевой подобные заявления будут вызывать улыбки и саркастические заявления. У меня просто нет сомнений, что этим будут пользоваться и прокремлёвская вся агентура, которая находится и на территории Европы, и на территории США. Речь идёт и про разного рода, в кавычках, экспертов, которые работают на европейском и американском континентах в интересах кремлёвской власти. И про действующих политиков, которых тоже хватает, которые тоже работают в союзе с кремлёвской властью», – возмущается Тука.

Напомним. что на днях министр обороны Украины Рустем Умеров пообещал уже в следующем году вернуть Крым.