Министра здравоохранения Украины надо гнать за провал медреформы – но катастрофа уже грянула

24.02.2020, Киев, Игорь Петров

Президент Украины Владимир Зеленский пытается разобраться в ходе медицинской реформы, но он уже должен был понять, что она провалилась. Необходимо отправить в отставку министра здравоохранения Зоряну Скалецкую, которая отвечает за эвакуацию граждан Украины из Китая.

Об этом в эфире телеканала КРТ заявил политолог Кирилл Молчанов, передает корреспондент «Политнавигатора».

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«Владимир Александрович сказал, что он соберет 1 марта совет врачей чтобы обсудить медицинскую реформу, второй этап которой будет с 1 апреля. Если Владимир Александрович вникнет в этот процесс, возможно он что-то и восстановит.

Но мы видим, что его окружают грантоеды, заточенные на западные институции которые продолжают политику госпожи Супрун – полное «выдавливание» бесплатной медицины, замещение ее платной страховой, которая еще не внедрилась.

Ситуация, конечно, катастрофическая. Уже была масса репортажей, что с 1 апреля во многих городах начнется сокращение, ликвидируются те же тубдиспансеры, непонятно, что будет с оплатой труда.

Очень жаль, что когда в парламенте был отчет правительства, не рассмотрели вопрос профпригодности, например, Скалецкой, которая отвечает за эвакуацию, и ряда других министров которые своей работой уже точно наработали себе на досрочную отставку», – резюмировал эксперт.