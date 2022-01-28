Министру обороны Украины пришлось успокаивать депутатшу Порошенко, у которой «запылало»

28.01.2022  15:17 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Украина
Новости Украины

Самое мощное оружие украинского народа и депутатов в сложившейся обстановки угрозы «вторжения РФ» – это не поддаваться паническим настроениям.

Об этом во время часа вопросов правительству в Верховной раде заявил министр обороны Украины Алексей Резников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Самое мощное оружие украинского народа и депутатов в сложившейся обстановки угрозы «вторжения РФ» –...

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Депутат «Европейской солидарности» Виктория Сюмар выступила с претензиями в адрес недостаточного финансирования ВСУ.

«Министр обороны сказал очень интересные тезисы, что изменения нужны, деньги армии нужны, но нужно это делать обдуманно, а не в пожарном порядке.

Скажите, а вам не кажется, что уже пылает? Весь мир об этом говорит и пишет. Что вам мешало продумать изменения в бюджет на продолжении этого перерыва в работе депутатов Рады, почему правительство не вышло с собственными предложениями?

Вы уже несколько месяцев министр. Закупки на «Автодор» в десять раз больше, чем на Украинскую армию во время войны. Ознакомились ли вы с предложением о выделении на армию 50 миллиардов гривен, и как вы как министр относитесь к таким предложениям обеспечения украинской армии?» – возмущалась депутат.

В ответ Резников призвал депутатов не суетиться и не паниковать.

«Уважаемые народные депутаты, панические настроения, действительно, в некоторых головах пылают, и это жизнь, это человеческая психология. Поэтому всех прошу без истерии и без паники, сохраняйте спокойствие. Это самое мощное оружие украинского народа в том числе. Украинские вооружённые силы к отпору наступления врага готовы», – заверил Резников.

«Естественно, никаких бюджетных предложений, которые к нам не доходили, мы не могли и прочитать. Мы сделали всё, что необходимо во время бюджетного запроса в прошлом году, получили соответствующие бюджетные ассигнования, делаем спокойно, взвешенно. Повторяю, без паники и суеты», – добавил глава Минобороны.



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