Министру обороны Украины пришлось успокаивать депутатшу Порошенко, у которой «запылало»

Самое мощное оружие украинского народа и депутатов в сложившейся обстановки угрозы «вторжения РФ» – это не поддаваться паническим настроениям.

Об этом во время часа вопросов правительству в Верховной раде заявил министр обороны Украины Алексей Резников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Депутат «Европейской солидарности» Виктория Сюмар выступила с претензиями в адрес недостаточного финансирования ВСУ.

«Министр обороны сказал очень интересные тезисы, что изменения нужны, деньги армии нужны, но нужно это делать обдуманно, а не в пожарном порядке.

Скажите, а вам не кажется, что уже пылает? Весь мир об этом говорит и пишет. Что вам мешало продумать изменения в бюджет на продолжении этого перерыва в работе депутатов Рады, почему правительство не вышло с собственными предложениями?

Вы уже несколько месяцев министр. Закупки на «Автодор» в десять раз больше, чем на Украинскую армию во время войны. Ознакомились ли вы с предложением о выделении на армию 50 миллиардов гривен, и как вы как министр относитесь к таким предложениям обеспечения украинской армии?» – возмущалась депутат.