Министры Гройсмана пишут сменщикам книжки с напутствиями

05.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил своим министрам готовить transition books — послание следующим руководителям министерств о ситуации в отрасли, что сделано и что нужно продолжать, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом Гройсман написал у себя в Facebook.

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“Мы закладываем новую традицию — не хлопать дверью, а думать о том, чтобы обеспечить непрерывность тех изменений, которые мы начали. Министерства получили мое поручение готовить transition books по своим направлениям — своеобразные послания следующим руководителям министерств о ситуации в отрасли, что сделано и что нужно продолжать”, — написал премьер.

По его словам, первая такая книга — Министерства здравоохранения под руководством Ульяны Супрун — готова.

В ней отметили важнейшие проекты, которые должны быть продолжены в области здравоохранения.

По мнению Минздрава, это, в частности, “коренные изменения на первичке, которые позволили увеличить зарплаты врачей и повысить качество услуг”, программа “Доступные лекарства”, достройка детской клиники “Охматдет”, развитие сети перинатальных и кардиоцентров, запуск новой “скорой”, доступ к качественным медицинских услугам и 100% обеспечения вакцинами в соответствии с календарем прививок.

“Ожидаю такие же книги в течение этого месяца от других министерств”, — добавил Гройсман.