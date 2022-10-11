Министры курортов новых российских территорий включились в работу

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Министры новых субъектов РФ, курирующие туризм, примут участие во Всероссийском форуме «Интурмаркет. Осень», который 12 октября откроется в Ялте.

Они будут участвовать в обсуждении изменений в подходах к туризму в новых геополитических условиях и мер господдержки, на которые рассчитывает индустрия гостеприимства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В Ялту приедут руководитель департамента туризма Херсонской области Сергей Гришин, и.о. министра культуры, спорта и туризма Запорожской области Радик Исякаев, министр молодежи, спорта и туризма Донецкой Республики Александр Громаков, министр культуры, спорта и молодежи Луганской Республики Дмитрий Сидоров.

«Представители новых субъектов РФ на форуме познакомятся с коллегами из Крыма и других курортных регионов России, которые поделятся опытом развития туристических территорий, – отметили в Минкурортов Крыма. – Министры туризма новых субъектов РФ примут участие в пленарном заседании форума «Туризм нового времени: что изменится и что сохранится». Речь пойдет об изменениях в индустрии гостеприимства в России в условиях текущей геополитической ситуации с точки зрения перспектив и планирования».

В обсуждении тем примут участие 60 экспертов, зарегистрировалось более 5 тысяч представителей туротрасли из 30 регионов России, преподаватели и студенты вузов, руководители государственных и общественных организаций. Программа форума составлена по предложениям турбизнеса. Это, в первую очередь, сформированная договорная компания, ценовые предложения от отелей на осенне-зимний и летний сезоны.