Министры на доверии. Зеленскому советуют не корчить из себя Наполеона и поделиться с оппозицией

Подоспела новая украинская социология. Киевский международный институт социологии (КМИС) замерил уровень доверия к украинским государствообразующим институтам и сравнил результаты с прошлыми годами.

Понятно, что есть сомнения в релевантности результатов, учитывая обстоятельства военного времени, однако за неимением других, придется отталкиваться именно от этих данных. Тем более что от них же отталкиваются и украинские политики с западными наблюдателями, комментируя или принимая те или иные решения или обосновывая «гласом народа» отказ от них.

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Обвально снизился процент доверяющих Верховной раде: с 35% до 15%, доля не доверяющих – выросла с 34% до 61%. И это неудивительно, учитывая полную дисфункциональность нынешнего «зеленого монобольшинства», превратившегося в штампующий написанные на Банковой законы придаток президентской вертикали, а также наметившуюся тенденцию бегства депутатов из Рады, как путем сдачи мандатов, так и принудительного их лишения. Сегодня в украинском парламенте всего 401 депутат вместо положенных по Конституции 450.

Многочисленные коррупционные скандалы и персонажи типа Марьяны Безуглой с их скандальными инициативами типа лишения гражданства всех уехавших за рубеж уклонистов от мобилизации становятся дополнительными раздражителями и так фрустрированного ситуацией общества.

Снизилось на Украине и доверие к правительству – с 52% до 26%, недоверие – выросло с 19% до 44%. Строго говоря, у многих украинцев все больше растет непонимание того, зачем стране вообще нужно правительство, если оно выступает лишь в роли комитета по внешнему краудфандингу, сбору донатов и выклянчиванию кредитов на продолжение существования государства, которое не в состоянии обеспечить само себя сбором налогов на своей же территории.

Президенту сейчас доверяют 62% украинцев (в декабре прошлого года этот процент составлял 84%), а не доверяют – 18%. 59% опрошенных одновременно доверяют и президенту, и главнокомандующему ВСУ Залужному. По факту Зеленский остается единственным актором из числа облеченных властью, кто сохраняет доверие масс, но по мере приближения к часу Х и окончанию президентской каденции это доверие быстро тает и держится почти исключительно на инерции и ухищрениях пропаганды.

Совсем не изменился показатель доверия к ВСУ – 96%. Это рекордный показатель, говорящий о том, что единственный государствообразующий институт, к которому инстинктивно жмутся украинцы, – это их армия. При этом, парадоксально, желающих попасть в эту самую армию сейчас критически мало – поток добровольцев исчерпался, а новую мобилизацию ведут принудительными методами.

Глядя на эти результаты совсем не удивительны рекомендации экспертов заграничного Politico, советующих Зеленскому, что пора завязывать с играми в местечковую автократию и «туркменбашизм», а вместо этого пора подумать о создании в стране правительства национального единства на широкой основе, с привлечением всей системной оппозиции в лице Пети, Юли, соросят из «Голоса» и военных.

По мнению западных экспертов, «правительство народного доверия» – это та волшебная палочка-выручалочка, которая мгновенно обеспечит легитимность руководящей команды, уменьшит критику со стороны оппозиции и расширит круг голосов, к которым прислушивается Зеленский. Который, как мы знаем, в последнее время обнаружил тенденцию не слушать вообще никого, включая временами и западных кураторов

Для такого шага, как широкая коалиция, убеждают западники, есть убедительные прецеденты в мировой истории: Уинстон Черчилль так поступил во время Второй мировой войны, Биньямин Нетаньяху во время нынешней войны с ХАМАС.

«С самого начала своего президентства Зеленский опирается на очень узкий круг доверенных советников. Он в значительной степени отгородился от гражданских лидеров, политических критиков и соперников, в том числе от тех, кто обладает важным опытом в области внешней политики, национальной безопасности и экономики. Их включение в руководящие посты позволило бы Зеленскому получить дополнительный вклад в разработку вариантов политики, обсудить альтернативные тактики и выработать новые подходы к внешним связям», – пишет Politico.

Вопрос лишь в том, резюмируют западные журналисты, «достаточно ли Зеленский гибок, чтобы преодолеть свое презрение к большинству оппозиционных лидеров и изменить свой стиль управления, перейдя от централизованного принятия решений к более широкому достижению консенсуса».

Мы же в свою очередь, констатируем, что ситуация дошла до той точки, когда помимо чисто военных решений, которые бы помогли стабилизировать и удержать фронт и скорректировать военные планы на следующий год, Запад сейчас вынужден едва ли не в ручном режиме заниматься пересборкой и укреплением изрядно расшатанной политической конструкции в Киеве. Расширяя как социальную базу нынешнего режима, так и круг допущенных к дележу немногочисленных плюшек политиков и бизнесменов.

Это позволит на какое-то время успокоить бурлящий украинский котел, а когда выяснится, что и «министры на доверии» тоже не чудотворцы, выигранное время даст возможность придумать еще какой-то трюк.

Похоже, времена цезаризма на Печерских холмах уходят в прошлое. И тот, кто не поймет этого и будет отчаянно упираясь, пытаться остановить время или повернуть его вспять, рискует сломать себе шею на одном из непредсказуемых поворотов истории.