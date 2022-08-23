Министры России и Сербии обсудили ситуацию в Косово

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Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин посетил Москву и встретился с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Они обсудили ситуацию вокруг Косово, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Лавров подчеркнул, что рассматривает провал недавних переговоров президента Сербии Александра Вучича с «премьер-министром» Косово Альбином Курти как проявление политики США, направленной на дестабилизацию региона.

«Мы усматриваем в этом продолжение линии, которую Запад во главе с США достаточно давно проводит на подрыв всех тех принципов обеспечения европейской безопасности, которые были согласованы в рамках ОБСЕ. И Россия, и Сербия последовательно привержены этим принципам. Будем отстаивать именно такие подходы к дальнейшему ведению дел. А линия Запада на слом своих обязательств наблюдается по сей день, в том числе, и на Балканах, и в ситуации, которую Запад спровоцировал на Украине», – сказал Лавров.

Он подчеркнул, что позиция России по Косово остается неизменной.

«Мы выступаем за достижение между Белградом и Приштиной жизнеспособного взаимоприемлемого решения на основе резолюции Совета Безопасности ООН 1244. Это решение должно соответствовать международному праву и получить одобрение Совбеза. Мы примем только ту развязку, которая будет устраивать сербов и будем оказывать нашим сербским друзьям всестороннюю поддержку в достижении такого результата», – заявил российский министр.

Вулин поблагодарил Россию за ее последовательную позицию и заверил, что Сербия никогда не забудет этой поддержки.

«Сербия придерживается такой позиции, что она точно не будет частью антироссийской истерии. Мы единственная страна в Европе, которая не захотела ввести санкции. И это наша ключевая позиция до конца. Не только из-за прошлого, но и из-за будущего. Нас связывает и религия, и история, и происхождение. Россия была нашим единственным союзником», – отметил Вулин.

Он подчеркнул, что Белград особо благодарен Москве за то, что она заблокировала в 2015 году в Совбезе ООН резолюцию Великобритании, которая предлагала признать сербов «единственным народом в Европе, учинившим геноцид»

«Мы такие вещи никогда не забудем. Мы вам очень благодарны за помощь, особенно по вопросу Косово и Метохии. Сербия, пока ее возглавляет Александр Вучич никогда не станет частью антироссийской истерии. Личные отношения, которые поддерживают и развивают наши два президента, помогают отношениям наших стран», – сказал подчеркнул сербский министр.

Он признался, что текущая ситуация в Косово его очень беспокоит.

«Я очень переживаю за ситуацию в Косово и Метохии. Сербия сделает все, что возможно, чтобы сохранить мир. Мы готовы на компромиссы и договоренности, потому что мир на Балканах – это жизненный интерес всех народов, которые там живут. Но боюсь, что для Приштины это не главный интерес. Они постоянно хотят показать, что Сербия по поручению России хочет организовать различные конфликты на территории Косово. Мы вам благодарны за то, что вы на всех международных форумах настаиваете, что на Балканах очень важен мир. За мир должны выступать минимум двое, а за войну достаточно одного дурака. Часто говорят о том, что Россия плохо влияет на Сербию, но никто не объясняет, в чем. Разве Россия добивалась какой-то страны на Балканах? Она просила, чтобы мы изменила границы? Разве Россия бомбила Сербию? Где тогда негативное влияние России?», – резюмировал Вулин.