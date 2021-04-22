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22.04.2021, Киев, Ольга Козаченко
 
Дзен, Крым, Политика, Россия, Украина
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Минкульт Украины: В Крыму нет музеев

Новости Украины

Украина опасается, что нидерландский суд вернет скифское золото Крыму.

Об этом заявила заммнистра культуры Украины Светлана Фоменко, выступая на заседании апелляционного суда в Амстердаме, где рассматривается дело о возврате скифского золота в крымский музей

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«Украина выступает против незаконной передачи права собственности на артефакты украинской выставки «Крым. Золотой остров в Черном море» в Российскую Федерацию, российским учреждениям, скрытым под названием так называемых« крымских музеев », которые существуют только в рамках судебных дел. В условиях оккупации что является так называемыми «крымскими музеями»? Совершенно очевидно и понятно, что украинских музеев на Крымском полуострове не существует, они захватываются и грабятся оккупационной властью», – цитирует Фоменко сайт минкульта Украины.

Она утверждает, что в российском Крыму «почти уничтожен» Ханский дворец в Бахчисарае.

«Оккупационные власти рассматривает Крымский полуостров как базу военных операций для дальнейшей военной эскалации в Европе и во всем мире. Сейчас Крым – это место, где культурные ценности не охраняются и не сохраняются для будущих поколений», – заявила чиновница.

По ее словам, если будет принято решение вернуть золото на полуостров, то это «станет признанием попытки аннексии Крыма и города Севастополя».

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