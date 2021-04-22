Минкульт Украины: В Крыму нет музеев

22.04.2021, Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Украина опасается, что нидерландский суд вернет скифское золото Крыму.

Об этом заявила заммнистра культуры Украины Светлана Фоменко, выступая на заседании апелляционного суда в Амстердаме, где рассматривается дело о возврате скифского золота в крымский музей

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«Украина выступает против незаконной передачи права собственности на артефакты украинской выставки «Крым. Золотой остров в Черном море» в Российскую Федерацию, российским учреждениям, скрытым под названием так называемых« крымских музеев », которые существуют только в рамках судебных дел. В условиях оккупации что является так называемыми «крымскими музеями»? Совершенно очевидно и понятно, что украинских музеев на Крымском полуострове не существует, они захватываются и грабятся оккупационной властью», – цитирует Фоменко сайт минкульта Украины.

Она утверждает, что в российском Крыму «почти уничтожен» Ханский дворец в Бахчисарае.

«Оккупационные власти рассматривает Крымский полуостров как базу военных операций для дальнейшей военной эскалации в Европе и во всем мире. Сейчас Крым – это место, где культурные ценности не охраняются и не сохраняются для будущих поколений», – заявила чиновница.

По ее словам, если будет принято решение вернуть золото на полуостров, то это «станет признанием попытки аннексии Крыма и города Севастополя».