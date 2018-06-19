19.06.2018, Киев, Владимир Гладков

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Минкультуры Украины начинает травлю главы Украинского еврейского комитета

На Украине обвинили в спекуляциях главу Украинского еврейского комитета Эдуарда Долинского, который систематически публикует факты, свидетельствующие о росте антисемитизма и межнациональной ненависти в стране.

Так, на сайте министерства культуры Украины опубликовано постановление «О провокационных и спекулятивных заявлениях главы общественной организации «Еврейский комитет Украины» Эдуарда Долинского», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Теперь это не утечка, а официальный документ. Судя по фотографиям, на заседании присутствовали девять человек. Вела заседание первый заместитель министра Светлана Фоменко.

С докладом «О провокационных и спекулятивных заявлениях Эдуарда Долинского» выступил директор департамента религий и национальностей министерства Андрей Юраш, который представил присутствующим копии провокационных, спекулятивных и расшатывающих выступлений Долинского.

По словам одного из присутствовавших, не все участники исторического заседания поддержали постановление, поэтому в итоговом документе не указаны фамилии тех, кто голосовал – за, а кто – против. Один из авторов постановления – Иосиф Зисельс скромно воздержался», – прокомментировал документ сам Эдуард Долинский на своей странице в «Facebook».

При этом в постановлении указано, что деятельность Долинского «бесчестит взвешенную, подкреплённую данными авторитетных социальных исследований позицию председателя Ассоциации еврейских организаций и общин Украины Иосифа Зисельса, который дает объективную оценку динамики антисемитских настроений и языка ненависти» на Украине.

Члены Совета этнонациональных организаций Украины в своём заявлении выразили уважение Зисельсу и осудили «попытки расшатывания межэтнического согласия и спекулятивных манипуляций на теме антисемитизма в Украине», «которые в ущерб международному авторитету собственного государства» якобы осуществляет Эдуард Долинский.