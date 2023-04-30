Минное поле в центре Европы. Последствия войны Украина будет выхаркивать с кровью десятилетиями

Среди прочих негативных последствий войны для Украины не последнее место занимают вопросы экологического ущерба. Самые очевидные и наглядные «подарки» от идущих уже больше года боевых действий – это мины, которыми буквально усеяна значительная часть украинской территории.

В прошлом году Украина удостоилась от экспертов ООН статуса самой заминированной страны в мире. Всего минами покрыто более 170 тысяч квадратных километров ее территории.

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По данным украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца, озвученным по случаю недавно прошедшего Международного дня Земли, сегодня заминирована треть территории Украины.

«Почти треть лесов – пострадала от боевых действий и взрывов боеприпасов. Загрязняется атмосферный воздух. Разрушается грунтовый покров. Комплексное негативное влияние испытывают водные ресурсы. Погибают животные, исчезают растения», – сокрушается чиновник.

Но мины – это не только вред природе, но еще и прямые экономические убытки, делающие ведение сельского хозяйства менее выгодным и в прямом смысле слова высокорискованным для жизни занятием. Как недавно пожаловался коллегам из стран G7 глава МинАПК Украины Николай Сольский, минирование вывело из оборота 470 тысяч гектаров земель сельскохозяйственного назначения.

«На сегодняшний день в Украине разминирование проводят более 2600 саперов из государственных и частных структур. С такой мощностью нам понадобится более 20 лет, чтобы очистить только земли сельскохозяйственного назначения», – сетует министр, надеясь разжалобить западников на оказание помощи в ускорении разминирования и предоставлении Незалежной современной техники для этого.

Вопрос денег тут ключевой. У Киева их просто нет. По признанию премьера Шмыгаля, на разминирование всей загрязненной территории страны потребуется более 37 миллиардов долларов. При этом только в нынешнем году на эти цели нужно 400 миллионов «зеленых». У вице-премьера Верещук свои данные: при нынешних темпах Украине на полное разминирование понадобится 70 лет и 40 миллиардов долларов.

Понятно, что все эти цифры имеют сугубо отвлеченный характер. Киеву никто не даст ни 37, ни 40 миллиардов. И, скорее всего, страна даже при самом благоприятном для себя сценарии на десятки лет вперед останется один на один с этой проблемой, помогать разгребать которую будут разве что частные специализированные благотворительные фонды. Небольшие гранты от иностранных государств тоже не исключены, но это капля в море.

О том, на какие масштабы помощи следует рассчитывать украинцам в будущем, уже сейчас можно судить по сообщениям информагентств вроде этого:

«Нидерланды отправили на Украину 11 служебных собак: девять бельгийских овчарок Малинуа и двух немецких овчарок, которые будут помогать в разминировании территорий и поисках взрывчатки».

Конечно, это лучше чем ничего, но ведь, положа руку на сердце, работу кинологов и прокорм собак-саперов Украина должна будет обеспечивать за свой счет.

Сегодня же разговор о разминировании можно считать преждевременным, ведь конца и края боевым действиям не видно, а значит, количество мин в украинских полях будет только расти.

Учесть стоит и то, что в общей графе «минное загрязнение Украины» идут не только привычные по сводкам противопехотные и противотанковые мины, но и неразорвавшиеся снаряды, счет которым вообще идет на миллионы.

К тому же переход войны в вялотекущую позиционную стадию способствует геометрическому росту минирования территорий. Сегодня тотально заминирована вся линия фронта. Причем с обеих сторон. Часто это минирование хаотичное и бессистемное, без составления карт, что не только приводит к массе случаев, когда военные с обеих сторон подрываются на своих же минах, но и сильно осложнит поиск и обезвреживание мин в будущем – когда война все же закончится и придет время «собирать камни».

Негативные последствия тотального минирования можно перечислять долго. Так, они уже оставили украинцев без «домашнего» пляжного отдыха на морях.

«По сути, под Украиной в сравнительной безопасности остается только черноморское побережье Одесской области. В общем-то, это огромная территория. Если брать от Коблево на севере области и до Вилково – то выходит около 190 км побережья. Далеко не все эти километры подходят под пляжный отдых, но все же при закрытых границах и отсутствии других альтернатив, можно было бы и здесь развернуться. Можно было бы… но не получится. Все побережье намертво заминировано, при этом есть подозрение, что далеко не по науке. И официальные власти уже объявили, что доступ к пляжам этим летом будет закрыт. Это означает, что оставшиеся в Украине граждане моря не увидят и в этом году», – сокрушается одно из киевских изданий.

Тем не менее, несмотря на очевидно губительные последствия в настоящем и огромные проблемы в будущем, украинское военно-политическое руководство продолжает с упорством достойным лучшего применения превращать землю страны в одни сплошные «поля смерти».

Прямо сейчас Украина сооружает новую линию противотанковых рвов в Ровенской области на границе с Белоруссией, о чем радостно рапортует местный военный губернатор Виталий Коваль. По словам чиновника пограничную полосу вдоль границы с Россией и Белоруссией расширили до двух километров, а в Госпогранслужбе добавили, что вся эта территория будет практически заминирована. К выполнению этой работы привлекли военнослужащих ВСУ, Нацгвардии и полиции.

В этом же ряду можно вспомнить и самый яркий пример – превращенный в современную линию Мажино периметр Авдеевки на Донбассе, которую безуспешно в лоб штурмовали россияне. Это бетонные дзоты, сплошные линии траншей, пристреленные за много лет позиции и плотно заминированные подходы.

Донбасс в ряду заминированных территорий сейчас занимает первое место – как та его часть, которая вошла в Росси, так и остающаяся под украинским контролем. Так что собака с миноискателем рискует стать новым символом региона, заменив привычные нам с детства терриконы.

Разговор о проблемах разминирования Украины был бы неполным без упоминания еще одного «подарка» Незалежной от ее западных «партнеров». Я имею в виду недавно появившуюся информацию о прибытии на Украину снарядов с обедненным ураном.

Помимо того, что применение такого оружия выводит процесс смертоубийства на качественно новый уровень, оно также несет в разы больший, чем обычные мины ущерб экологии.

«Последствия для экосистемы — воды и почвы — непостижимы, а для людей, живущих в этих районах, — смертельны», – такими словами описывает экологическую «побочку» от применения таких снарядов знакомый с предметом сербский военный.

Одним словом, чем бы не закончился текущий конфликт, безрадостные экологические перспективы ожидают как то, что по итогам останется от Украины, так и новые регионы РФ. В следующие годы, а может и десятилетия, и там, и там от подрывов на неразорвавшихся снарядах будут регулярно гибнуть или терять конечности люди, тысячи километров пахотной земли надолго будут выведены из сельскохозяйственного оборота, а в прибрежные воды еще долго нельзя будет войти без страха напороться на подводную мину или другой «подарок» нынешней войны.

Заминировать – легко. А вот собрать обратно….Исторический опыт стран, прошедших через аналогичные испытания говорит, что все это – надолго.