Минобороны Белоруссии о комплексах «Искандер»: Они уже есть у нас
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин считает, что российские ракетные оперативно-тактические комплексы «Искандер» уже есть в распоряжении белорусской армии.
Об этом он заявил в интервью телеканалу Al Jazeera, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Искандер» – это очень хороший ракетный комплекс. Эта работа по поручению главы государства проводилась и проводится. РФ уже практически закончила перевооружение на данный ракетный комплекс, и мы тоже хотим его у себя иметь. Хотя, можно сказать, мы его уже имеем.
Не выдам вам военную тайну, у нас есть региональная группировка войск, в состав которой входит этот ракетный комплекс, который, если понадобится, прибудет на нашу территорию и станет выполнять задачи», – Хренин.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о заинтересованности в получении комплексов «Искандер» для размещения на границах страны с Украиной и странами НАТО.
Спасибо!
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