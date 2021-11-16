Минобороны Белоруссии о комплексах «Искандер»: Они уже есть у нас

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин считает, что российские ракетные оперативно-тактические комплексы «Искандер» уже есть в распоряжении белорусской армии.

Об этом он заявил в интервью телеканалу Al Jazeera, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

«Искандер» – это очень хороший ракетный комплекс. Эта работа по поручению главы государства проводилась и проводится. РФ уже практически закончила перевооружение на данный ракетный комплекс, и мы тоже хотим его у себя иметь. Хотя, можно сказать, мы его уже имеем.

Не выдам вам военную тайну, у нас есть региональная группировка войск, в состав которой входит этот ракетный комплекс, который, если понадобится, прибудет на нашу территорию и станет выполнять задачи», – Хренин.