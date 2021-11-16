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16.11.2021 18:45
(Мск), Москва,
Елена Острякова
 
Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия
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Минобороны Белоруссии о комплексах «Искандер»: Они уже есть у нас

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин считает, что российские ракетные оперативно-тактические комплексы «Искандер» уже есть...

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин считает, что российские ракетные оперативно-тактические комплексы «Искандер» уже есть в распоряжении белорусской армии.

Об этом он заявил в интервью телеканалу Al Jazeera, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Искандер» – это очень хороший ракетный комплекс. Эта работа по поручению главы государства проводилась и проводится. РФ уже практически закончила перевооружение на данный ракетный комплекс, и мы тоже хотим его у себя иметь. Хотя, можно сказать, мы его уже имеем.

Не выдам вам военную тайну, у нас есть региональная группировка войск, в состав которой входит этот ракетный комплекс, который, если понадобится, прибудет на нашу территорию и станет выполнять задачи», – Хренин.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о заинтересованности в получении комплексов «Искандер» для размещения на границах страны с Украиной и странами НАТО.

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