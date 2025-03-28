Минобороны Чехии распродает десятки бункеров времен Холодной войны

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Чешское издание Dziennik Zachodni сообщает, что министерство обороны Чехии выставило на продажу несколько бункеров, которые расположены у границы с Польшей. Предлагается к продаже более 30 таких объектов недвижимости.

В публикации отмечается, что военное ведомство уже в пятый раз в этом году объявило о продаже “ненужной недвижимости”.

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Полный текст объявления опубликован в разделе «Актуальное предложение» на сайте https://onnm.army.cz со всеми подробностями, фотографиями и возможными контактами для получения дополнительной информации. Предложение также опубликовано на сайте www.centralniadresa.cz и на сайте Управления по государственному представительству в имущественных вопросах https://nabidkamajetku.cz/ .

В предложении в целом есть 34 объекта недвижимости на общую сумму более 23 миллионов чешских крон. При этом 22 объекта из них включены впервые. Речт идет об обьектах бывшего пограничного укрепления, так называемых «рхопиках», которых насчитывается в общей сложности 27 (15 новых и 12 только во второй раз), из которых 7 находятся в Лоуне, 11 в Южной Моравии и 9 в Северной Моравии между Опавой и Горни Бенешовым.

Следует отметить, что, за исключением одного из этих зданий недалеко от Пршибице, все они расположены на не принадлежащей им земле. Несмотря на преимущественное право покупки, предоставленное владельцам земли, ничто не препятствует их продаже, поскольку эти владельцы не проявили к ним интереса.

Бункеры расположены в небольшом городке Златые Горы и были построены в 1930-х годах. Они находятся в 2 километрах от польской границы и их можно приобрести примерно за 60 тысяч гривен. В эту цену входит земельный участок под строением, а сами бункеры расположены в привлекательном туристическом и природном месте.