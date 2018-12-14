Минобороны даст крупный заказ фирме, доставившей в Крым турбины «Сименс»

14.12.2018, Севастополь, Галина Шершнева

Минобороны РФ планирует подписать концессию на строительство в 2019 логистического комплекса в Севастополе.

Об этом сообщает РБК, уточняя, что затраты на комплекс составят 17 миллиардов рублей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Строить комплекс в Севастополе будет УК «Совфрахт», дочернее предприятие холдинга «Совфрахт», принадлежащего семье гендиректора компании Дмитрия Пурима, следует из распоряжения правительства, подписанного Дмитрием Медведевым.

По данным украинских СМИ, суда «Совфрахта» доставили в Крым турбины «Сименс» для крымских ТЭС, что вызвало истерику на Западе в 2017 году.

Также логистические комплексы планируется создать в Калининграде и Владивостоке.

Логистические комплексы создаются для хранения военной техники и материальных средств — от продовольствия и вещевого имущества (обмундирование, спецодежда, постельное белье и проч.) до узлов и агрегатов бронетанковой и автомобильной техники, но за исключением вооружений, боеприпасов и ракет. Все он будут оборудованы автоматическими системами учета хранения и выдачи материальных средств, которые будут хранится в огромных ангарах высотой до 24 м.