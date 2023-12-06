Минобороны ФРГ: После победы на Украине русские пойдут на Прибалтику

Если Россия победит Украину, то следующими будут не только Молдова и Грузия, но и Прибалтика, а это означает конфликт совершенно нового формата, поскольку война перекинется уже непосредственно на страны ЕС.

Об этом на канале «ZDF» заявил министр обороны Германии Борис Писториус, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, нам следует опасаться, что Россия выиграет эту войну, что Путин выиграет эту войну, потому что тогда мы столкнёмся с совершенно новой ситуацией в области безопасности в Германии. Мы все согласны с тем, что единственные, кто может решить, вести переговоры или нет, это Украина и Россия. И наша задача, наша ответственность [сделать] такую ситуацию на поле боя в ходе войны, что Путин понимает, что он не может выиграть эту войну и поэтому садится за стол переговоров», – бредил Писториус.

«Но ясно, что если мы должны сделать ставку, если кто-то должен сделать ставку – мы продлеваем войну или кого-то подталкиваем к мирным переговорам, то вы должны знать, что если Путин выиграет эту войну, ситуация будет другой. Тогда Грузия и Молдова находятся в опасности. И страны Балтии также могут последовать их примеру, и тогда мы будем говорить о союзе», – стращал Писториус.