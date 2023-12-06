Минобороны ФРГ: После победы на Украине русские пойдут на Прибалтику

Владимир Гладков.  
06.12.2023 20:58
  (Мск) , Берлин
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Вооруженные силы, Германия, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Прибалтика, Пропаганда, Россия, Украина


Если Россия победит Украину, то следующими будут не только Молдова и Грузия, но и Прибалтика, а это означает конфликт совершенно нового формата, поскольку война перекинется уже непосредственно на страны ЕС.

Об этом на канале «ZDF» заявил министр обороны Германии Борис Писториус, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если Россия победит Украину, то следующими будут не только Молдова и Грузия, но и...

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«Я думаю, нам следует опасаться, что Россия выиграет эту войну, что Путин выиграет эту войну, потому что тогда мы столкнёмся с совершенно новой ситуацией в области безопасности в Германии. Мы все согласны с тем, что единственные, кто может решить, вести переговоры или нет, это Украина и Россия. И наша задача, наша ответственность [сделать] такую ситуацию на поле боя в ходе войны, что Путин понимает, что он не может выиграть эту войну и поэтому садится за стол переговоров», – бредил Писториус.

«Но ясно, что если мы должны сделать ставку, если кто-то должен сделать ставку – мы продлеваем войну или кого-то подталкиваем к мирным переговорам, то вы должны знать, что если Путин выиграет эту войну, ситуация будет другой. Тогда Грузия и Молдова находятся в опасности. И страны Балтии также могут последовать их примеру, и тогда мы будем говорить о союзе», – стращал Писториус.

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