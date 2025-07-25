Минобороны Литвы в Пентагоне: Для нас каждый американский солдат – как второй муж
Литва полностью открыта для всех видов военного сотрудничества с США, готова вкладывать в это любые средства и открыть двери домов и самые теплые объятия для американских солдат.
Об этом в Пентагоне заявила министр обороны Литвы Довиле Шакалене, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы вложили средства в войска, вооружения и инфраструктуру с беспрецедентной скоростью. И мы уже инвестировали 2 млрд. евро в американское оборудование, включая вертолёты «Чёрный ястреб», Switchblade, ракеты «Джавелин» и JLTV, которых у нас сейчас больше всего в Европе. Мы укрепляем наши возможности, и более 20% наших закупок – это американские товары. Развитие оборонпрома – наш приоритет.
Мы действительно приглашаем американские компании инвестировать в Литву. Мы предлагаем нулевую ставку корпоративного налога, свободные от бюрократии зелёные коридоры и современные технологии», – вещала Шакалене.
Отдельно она высказалась по контингенту США.
«С 2019 года Литва постоянно принимает у себя тяжёлый пехотный батальон и артиллерийское подразделение США, а этой осенью мы откроем новые объекты инфраструктуры и учебные центры для американских войск, на которые Литва потратит более 200 млн. евро.
Так что, дорогой Пит [Хегсет, глава Пентагона], мы с нетерпением ждём вас в Литве на церемонии открытия 1 октября. Каждый солдат США в Литве для нас как родной. Мы очень заботимся о них, мы очень дорожим нашей дружбой и считаем их своей семьёй», – лепетала литовка.
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