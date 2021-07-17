Минобороны Мозамбика эвакуирует население Пальмы

17.07.2021, Москва, Андрей Соколов

Жители округа Пальма в провинции Кабу-Дельгаду должны переехать до 19 июля.

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Беженцев поселят в населенный пункт Китунда, расположенный рядом со стройкой инфраструктуры для экспорта сжиженного природного газа. 12 июля туда прибыло более тысячи человек. Власти сообщают, что все граждане, которые не покинут округ Пальма до 19 июля, будут автоматически считаться террористами.

На днях губернатор провинции посетил лагерь для переселенцев и пообщался с ними. Он сообщил, что сейчас граждане не могут вернуться в свои дома, поскольку это небезопасно. Однако вскоре вооруженные силы Мозамбика предоставят им эту возможность, уверен губернатор.

В Мозамбике наблюдается рост террористической активности. Боевики нападают на местных жителей, сжигают десятки домов и вынуждают их бежать в соседние регионы. Часто жертвами джихадистов становятся военнослужащие страны, которые самостоятельно не справляются с террористической угрозой. Боевики нападают на казармы с целью завладеть оружием и боеприпасами.

На помощь к вооруженным силам Мозамбика осенью прибудут европейские войска, которые займутся обучением местных военнослужащих. Помимо этого, сейчас в операциях против джихадистов принимают участие руандийские союзники.

На президентских выборах в Мозамбике в 2019 году безопасность обеспечивали россияне. По слухам, это были бойцы «ЧВК Вагнера», которые за время миссии не допустили ни одного инцидента и покинули страну сразу после завершения голосования.