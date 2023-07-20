Минобороны отчиталось о ночных «ударах возмездия». Но этого мало

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Минобороны заявило, что в ходе ударов минувшей ночью были поражены места хранения украинских морских дронов, при помощи которых ранее атаковался Севастополь и Крымский мост.

«Сегодня ночью Вооруженные Силы Российской Федерации продолжили нанесение ударов возмездия высокоточным оружием морского и воздушного базирования по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в районах Одессы и Ильичёвска Одесской области. Кроме того, в районе города Николаев уничтожены объекты топливной инфраструктуры и склады боеприпасов ВСУ. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», – говорится в сообщении.

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Бывший депутат Верховной рады Олег Царев выражает надежду, что «удары возмездия будут распространяться на все порты Украины», а не «только на те, которые входили в зерновую сделку».

«Напомню, что в зерновой сделке были задействованы только три порта: Одесса, Черноморск и Южный. Кроме этих портов Украина на протяжении СВО активно использует речные порты Дуная (Измаил и Рени). Корабли заходят через румынские территориальные воды в дельту Дуная, а затем уже по реке (а не по морю) пересекали границу с Украиной и заходили в эти порты», – поясняет Царёв.

Действительно, мониторинговые центры фиксируют сегодня десятки судов, которые скопились в акватории Черного моря в устье Дуная. Политолог Андрей Суздальцев считает, что порты Измаил и Рени не смогут заменить Одессу.

«Эти порты позволяют загружаться небольшим и мелкосидящим судам. То есть эти порты проблему вывоза украинского зерна не решат. Выйти из румынских вод и продвинуться дальше на север, к Одессе, зерновозы не рискнут. Их потопят», – считает Суздальцев.

Однако теоретически порты на Дунае могут использоваться не только для вывоза украинской сельскохозяйственной продукции, но и для доставки западного оружия.

Так или иначе, но покинувшая Киев телеведущая Диана Панченко считает, что блокировка дунайских портов станет экономической катастрофой для Украины.

«Перестаньте слушать истеричных аналитиков и политиков, которые рассказывают, как суда будут ходить без согласования с Россией. Они вообще не понимают, что происходит. Если Россия заблокирует помимо Одессы и дунайские порты, то это окончательный крах украинской экономики и АПК. Последней отрасли, которая приносила до 50% валюты стране. Но дунайские порты – это не только экспорт зерна, но и импорт топлива. Которое заложено в цену абсолютно любого продукта в Украине. Тем более, сейчас. С более длинным логистическим плечом импорта», – напоминает Панченко.

Политолог Алексей Пилько прогнозирует, что, несмотря на объявленную Россией морскую блокаду портов Украины, попытки прорыва в Одессу будут.

«Пока такие действия не предпринимались. Однако, они будут, поскольку политическое руководство России слишком мягко вело себя относительно собственных «красных линий». И у противника теперь устойчивый рефлекс – пробовать их на прочность. Поэтому теперь нужно будет держать удар. Малейшее отступление от жёсткой позиции в отношении морских портов Украины будет трактоваться как слабость и приводить к нарастанию вала провокаций, которые могут в итоге привести к серьёзным последствиям. Поэтому любые поползновения на проход к Одессе и Николаеву должны пресекаться в зародыше», – считает Пилько.