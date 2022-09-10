Минобороны по-прежнему не комментирует отступление российских войск на Украине

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Новости Украины

В традиционной сводке Минобороны РФ по-прежнему не комментируется отступление российских войск в Харьковской области.

В сводке лишь упоминается об ударе ВКС по «штабу 5-й бригады национальной гвардии Украины, пунктам временной дислокации подразделений 92-й механизированной бригады и националистического формирования «Кракен» в районах Балаклеи и Чугуева Харьковской области».

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Политолог Марат Баширов объясняя молчание следующим образом:

«Задачка у минобороновских пиарщиков сейчас непростая. Сказать честно нельзя – самим опустить гильотину на голову начальников. Не сказать – потерять лицо и доверие, а говорить ещё долго придётся. Можно промолчать, но это если уверены, что скоро будет наше контрнаступление. Политики пока тоже молчат – собирают информацию, но долго терпеть они не будут. Скоро пойдут страшные новости о расправах в оставленных населенных пунктах», – прогнозирует Баширов.

Никак не комментирует последние события пока что и президент Владимир Путин.

Сегодня в Москве он принял участие в церемонии запуска нового колеса обозрения на территории ВДНХ и открытия нового маршрута транспортного движения по Московскому скоростному диаметру.

Президент также посетил Международный центр самбо и Международный центр бокса на территории спорткомплекса «Лужники».

Публицист Дмитрий Ольшанский полагает, что российское руководство до последнего делало ставку на политическое урегулирование ситуации на Украине, а не военный разгром режима в Киеве.

«Вся та история, внутри которой мы находимся, изначально была силовой манипуляцией, а не войной, с идеей 1968 года в Праге. Когда этого не получилось – возник мирный договор в Стамбуле. Когда и этого не получилось – возник новый план, что Европа замерзнет и все равно образуется Стамбул», – объясняет Ольшанский.