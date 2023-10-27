Минобороны полностью заменяет «Вагнер» в Сирии

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Министерство обороны намерено полностью заменить бойцов ЧВК «Вагнер», воюющих в Сирии против ИГИЛ (запрещённая в России организация) и его клонов, кадровыми военнослужащими.

Происходит это в том числе и по прямому указанию президента России Владимира Путина. Стоит отметить, что Россия в конце октября закончила развертывание передовых отрядов в районе Пальмиры и Хомс. Именно они займут место подразделений ЧВК «Вагнер». К слову, с руководством этих отрядов вагнеровцы уже подписывают контракты на условиях, которые значительно лучше тех, что предлагал Пригожин.

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Напомним, что в Сирийской Арабской Республике борьбу ведут исключительно солдаты и офицеры, служащие по контракту. Никто не оспаривает профессионализм «вагнеровцев». Есть, правда, несколько «но».

Всем ещё памятна попытка мятежа части бойцов этой ЧВК. Они, если помните, бросили свои позиции в зоне проведения специальной военной операции против киевских неонацистов.

Евгений Пригожин во время мятежа.

К тому же, после гибели руководства «Вагнера» Евгения Пригожина частная военная компания более не представляет целостную структуру.

Замена «вагнеровцев» в Сирии вовсе не означает ликвидацию этой военизированной структуры. Вполне возможно, что часть ее бойцов подпишут контракты с Министерством обороны и продолжат воевать в САР. Часть может стать советниками опять же с официальным статусом в регулярных Вооруженных силах Сирии.

Бойцы ЧВК «Вагнер» в Сирии.

Не захотевших выбрать один из двух вышеозначенных путей «вагнеровцев» придется отправить на Родину, ибо они, по сути, будут представлять собой никем не контролируемые вооруженные формирования или просто банды со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Частные военные компании – отнюдь не российское изобретение. Но есть отечественная особенность. Зарубежные ЧВК не участвуют в вооруженных конфликтах, где одной из сторон является страна, где они созданы. Можно привести массу примеров, когда с помощью «солдат удачи» свергались правящие режимы и разворачивались партизанские войны. Ещё больше примеров неудачных переворотов с участием ЧВК. Но во всех случаях страны, гражданами которых являлись «воины-частники», официально оставались чистыми.

Примером удачного использования «Вагнера» можно назвать приход к власти временных правительств в ряде стран Сахеля – региона Африки, южнее Сахары. Там сейчас очень популярны российские флаги, хотя российский, не «вагнеровский» след в тамошних событиях найти никто не может.

По факту ЧВК работают за деньги, которые платят правительства тех или иных стран или влиятельные силы, как внутри того или иного государства, так и среди политэмиграции, а также транснациональные корпорации, но держава, направляющая «солдат удачи», всегда старается остаться в тени.

Но Сирия – пример совершенно иного толка.

Именно официальное участие России в гражданской войне в Сирии фактически положило конец гражданской войне, помогло сохранить территориальную целостность и независимость, а легитимно избранным властям в лице президента Башара Асада – продолжить выполнять свои конституционные обязанности.

ВС РФ в Сирии.

На определённом этапе, да, подобного рода задачи могли и должны были выполняться в том числе и с применением косвенных сил – в частности, частных военных компаний. Но в сложившихся реалиях участие России в конфликте Сирии должно быть абсолютно прозрачным и недвусмысленным.

Россия отстаивает свои геополитические интересы и национальные интересные своих союзников открыто, по закону и согласно международным нормам. В том числе для этого необходимо полностью переподчинить российских граждан, воюющих в Сирии, в подведомственность Министерства обороны.