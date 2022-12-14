Минобороны признало – после нового года возможна новая мобилизация
Вероятность новой волны мобилизации на Украине после Нового года есть, всё зависит от потерь на фронте, но гражданам не стоит переживать – в этом нет ничего апокалиптического.
Об этом в эфире телеканала «1+1» заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Ведущая спросила, какой может быть новая волна мобилизации, отметив, что уже на многих предприятиях и компаниях с определённых категорий работников снимается бронь.
«Мобилизация зависит от потребностей войны. Кроме того, есть потери, есть потребность в восстановлении даже тех людей, которые живые и здоровые, не раненые, они всё равно требуют замены. Потому это нормальный процесс – мобилизация, и не надо из этого делать какие-то апокалиптические прогнозы. Публично мы об этом говорим, всё может быть, всё зависит от войны», – ответила Маляр.
Украинская чиновница не случайно упомянула о потерях на фронте. Российский политолог Алексей Мухин призывает обратить внимание на оценку хода спецоперации непредвзятыми западными экспертами.
«Российское медиа-пространство полно критикой в адрес Минобороны и Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Обнаружился немалый процент «военных экспертов» там, где раньше «паслись» «спецы-эпидемиологи». А вот если послушать американских аналитиков и отставных военнослужащих, а то и действующих – невысокого ранга, то есть обладающих определённым пространством для экспертно-политическоно маневра, то они считают, что проводимая Россией специальная военная операция – уникальна на такой территории и при таких условиях. Пресловутый подход grinding или «перемалывание» новоявленных нацистов без больших потерь со стороны своих собственных сил был отмечен ими как эффективный», – указывает Мухин.
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