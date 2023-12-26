Минобороны признало удар по кораблю в Феодосии. Есть погибший

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В результате ночной атаки по Феодосии повреждён большой десантный корабль Черноморского флота «Новочеркасск». Об этом сообщили в Минобороны России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В ведомстве также подчеркнули, что два самолета украинских ВВС, наносивших удары ракетами, уничтожены:

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«В ходе отражения удара вооруженных сил Украины с применением авиационных управляемых ракет в пункте базирования Феодосия получил повреждения большой десантный корабль «Новочеркасск». В ходе противовоздушного боя средствами ПВО уничтожены два самолета тактической авиации противника Су-24, в районе населенного пункта Жовтень (125 км северо-восточнее Николаева), осуществлявших пуск авиационных управляемых ракет».

Не обошлось и без жертв среди гражданских. Глава республики Сергей Аксенов сообщил об одном погибшем и нескольких пострадавших.

«К сожалению, в результате вражеской атаки в Феодосии погиб один человек, двое ранены. Повреждения получили шесть зданий – в основном, выбиты окна. Шесть человек эвакуированы в пункты временного размещения, остальные жильцы разместились у родных и знакомых», – написал Аксенов в своем блоге.

Его советник Олег Крючков также раскритиковал снимавших последствия удара крымчан и пригрозил уголовной ответственностью за публикацию подобных кадров:

«Идут боевые действия, периодически враг наносит удары по Крыму. Случаются прилеты и попадания. Однако, это точно не повод скакать на своих балконах в трусах, снимать видео и выкладывать его в сеть. Таким образом вы работаете на врага, делаете работу его разведки – объективный контроль. Все выложившие видео уже установлены, проводится работа специальных служб. Напоминаю, что за подобные видео возможно уголовное наказание».

На Украине ожидаемо ликуют по поводу очередной атакованной боевой единицы Черноморского флота.

«БДК-46 «Новочеркаск» относился к одним из наиболее новых образцов данной серии, будучи принятым в состав флота в 1987 году. На сегодняшний день у России нет полноценной замены БДК проекта 775, и максимально эксплуатирует данные корабли, каждая потеря которых для неё невосполнимая и не менее болезненная, чем потеря боевого корабля типа корвет или даже фрегат», – уверяет рупор украинских спецслужб Александр Коваленко.

Насчёт «невосполнимой» потери в Киеве явно выдают желаемое за действительное. В отличие от Украины, Россия способна самостоятельно строить подобные корабли. Потеря старых БДК на Черном море, похоже, лишь стимулирует Москву обновлять боевой состав.

Буквально вчера Владимир Путин объявил об увеличении серии новых «десантников», строящихся на заводе «Янтарь», которые придут взамен кораблям старой польской постройки.

«На судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде также строятся два больших десантных корабля. В период до 2035 года эту серию планируется увеличить и выпустить ещё семь кораблей», – анонсировал президент.

Так или иначе, но российский военкор Роман Сапоньков уточняет:

«Это второй случай за неделю, когда оружие стран НАТО наносит сильный удар по нашей армии. До этого американский ЗРК «Патриот» сбил наши Су-34. Отработали из засады, т.е. наведение осуществлял самолет ДРЛО НАТО, передав координаты на пульт управления. Таким образом, комплекс стоял в засаде в пассивном режиме, невидимый для средств радиоразведки. Очевидно, что НАТО перешло к новой тактике выбивания нашей самой дорогой материальной части, возмещать которую нужно в течении многих лет (а может и десятилетий). Эта тактика возможна только при наличии в небе самолетов наведения. Очень часто эти самолёты наводятся из нейтральных вод Чёрного моря», – пишет Сапоньков.