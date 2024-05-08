Минобороны разворовывает половину пайков солдат

Из-за плохо выстроенной и коррупционной системы в Минобороны, украинские солдаты недополучают половину положенной им провизии.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявил депутат от фракции «Батькивщина» Вадим Ивченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня голодный солдат, он не способен выполнять свои функции на передовой. Большая проблема с питанием и поставкой соответствующих продуктов в города дислокации, 45 процентов не хватает. Несколько лучше, конечно, ситуация непосредственно на передовой, но, коллеги, помните ту шутку «Вам табличку приклеить или прибить?».

Когда занимаются процессом реформ, от этого не должен страдать украинский защитник. Коллеги, кто-то придумал, что нужно разделить логистику с закупкой, но кто за это должен отвечать, когда сегодня не доезжают продукты в пункты дислокации?» – возмущался Ивченко.

«Если мы не будем обращать внимание, если мы не будем приказывать виновных в этих провалах, коллеги, чего ожидать от солдата, который должен быть сыт?» – разглагольствовал укро-депутат, так и не назвав ни одного имени высокопоставленного вора в Минобороны Украины и офисе Зеленского.