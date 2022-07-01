Минобороны РФ частично открыло море у крымского побережья

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Министерство обороны России открыло часть акватории Черного моря для гражданских судов. В Севастополе для рыболовецких и прогулочных лодок определили зону от мыса Фиолент до мыса Ай-Я. На западной оконечности Крыма – лодочники катают туристов к мысу Тарханкут.

Извещение мореплавателям с указанием координат разрешенных к судоходству районов опубликовано на сайте Министерства обороны РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Выход в море ранее был запрещен, от чего пострадала весенняя путина. Более 60 рыболовецких хозяйств не смогли выйти в море из-за запрета на гражданское судоходство в связи с началом специальной военной операции на Украине. Частично запрет был снят уже в июне, но он касался зоны Южного берега Крыма. Теперь зона судоходства расширилась до мыса Фиолент.

Каламитский залив остается под запретом. Здесь нельзя выходить в море ни рыбакам, ни предпринимателям с водными аттракционами. Однако за мысом Тарханкут режим ограничений смягчили для прогулочных катеров, которые возят туристов из Оленевки вдоль побережья.